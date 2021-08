24h Le Mans, Álvaro Parente: “Ainda tenho alguma margem de progressão” | AutoSport

Álvaro Parente realizou ontem o “test day” oficial das 24 Horas de Le Mans, que se realizou no circuito de La Sarthe, e, muito embora sinta que exista ainda trabalho pela frente, o dia do seu regresso à pista francesa foi muito positivo.

Sem que a principal motivação para a jornada de trabalhos fosse os tempos, os pilotos e técnicos da HubAuto Racing foram experimentando e validando soluções ao longo das oito horas de actividade em pista com o intuito de encontrar uma afinação que deixe o Porsche 911 RSR rápido e consistente para a prova de 24 horas que tem o seu arranque no próximo sábado às 15h00, Hora de Lisboa.

“De manhã rodei pouco, mas da parte da tarde fiz um turno duplo e, posteriormente, mais algumas voltas. Sinto-me cada vez mais à-vontade com o carro, mas ainda tenho alguma margem de progressão e vou trabalhar para que esteja o mais bem-adaptado possível ao Porsche. Quanto ao comportamento do carro, está muito bom, mas falta-nos alguma velocidade de ponta relativamente aos Porsche oficiais. Vamos ver o que podemos fazer quanto a isso para que na quarta-feira possamos estar numa situação ainda mais confortável”, afirmou Álvaro Parente.



No final do dia, o carro da Hubauto Racing figurava no sexto posto da tabela classificativa dos GTE Pro, mas os tempos não eram a preocupação de Álvaro Parente e os seus colegas de equipa. “Não tínhamos como objectivo realizar voltas de qualificação, antes rodar de forma consistente e avaliar estratégias de corridas e o comportamento dos pneus. Estamos satisfeitos com os resultados, mas podemos ainda melhorar e agora vamos analisar todos os dados que reunimos para na quarta-feira estarmos ainda mais competitivos” concluiu o português.