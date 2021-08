24h Le Mans: Alpine lidera TL3 recheado de incidentes | AutoSport

Não foi uma sessão de treinos tranquila com duas interrupções (bandeiras vermelhas) um Full Course Yellow e mais de uma dezenas de incidentes.

Os mais violentos envolveram os Oreca 07 Gibsons da IDEC Sport e da DragonSpeed. Dwight Merriman perdeu o controlo do carro da IDEC à entrada das curvas Dunlop, tal como Juan Pablo Montoya no Oreca da DragonSpeed. Também nos Hypercars, a Toyota não escapou a um susto, com o #8 de Kazuki Nakajima a ter uma ligeira saída de pista.

Quem fez o melhor tempo foi o Alpine com o tempo de 3:26:594, tempo assinado por Nico Lapierre, seguido de Mike Conway no Toyota #8. Depois de terem ficado fora da hora de abertura devido a mudanças de motor e caixa de velocidades, os Glickenhaus 007 terminaram em quarto e 28º lugar. Em LMP2 o #38 da JOTA Sport de António Félix Da Costa liderou a sessão , com o português a rodar em 3:30.507, seguido do #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque.

A Porsche continuou na frente com o #92 mais rápido nos LMGTE-Pro, com três carros da marca alemã na frente das operações. O #72 de Álvaro Parente ficou no sexto lugar

Em LMGTE-Am,o cenário era semelhante com quatro Porsche nas quatro primeiras posições, liderado pelo #88 da Dempsey-Proton Racing de Julien Andlauer.

Segue-se a Hyperpole que está agendada para as 20h.Resultados AQUI

New red flag. This time it's @jpmontoya that went into the wall at the Dunlop chicane. It's good to see him out of the car, standing on his feet.#WEC #LeMans24 @DragonSpeedLLC pic.twitter.com/zvKnmvEpPH — WEC (@FIAWEC) August 19, 2021