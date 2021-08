24h Le Mans: Alpine confirma demonstração com vários carros em pista | AutoSport

A Alpine irá celebrar a sua paixão pelo desporto automóvel com um desfile nas 24 Horas de Le Mans. Este poderá ser um sinal positivo para o futuro da marca no WEC.

Este desfile verá os pilotos de F1 juntarem-se à excitação da semana de Le Mans. O duas vezes campeão mundial de Fórmula 1 da FIA e duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso conduzirá um carro de F1 com as cores do A521. Depois de marcar o primeiro sucesso da Alpine F1 no Grande Prémio da Hungria, Esteban Ocon estará também em pista num A110 GT4, um carro que ganhou a Taça Internacional de GT4 de 2018 antes de gozar de mais sucesso em toda a Europa. Pierre Thiriet, que venceu as 24 Horas de Le Mans de 2018 e 2019 no WEC em LMP2, juntamente com os pilotos André Negrão e Nicolas Lapierre da Alpine Elf Matmut Endurance Team, estarão reunidos com o A470. Campeão francês de Rali de duas rodas e vencedor do Rali Monte Carlo 2021 na Taça FIA R-GT, Manu Guigou irá completar o programa de corridas da Alpine com o A110 Rali . Cinco carros de produção A110S participarão também com o CEO da Alpine Laurent Rossi ao volante de um dos carros.

Um desfile com estas proporções poderá significar um anúncio muito antecipado da aposta da Alpine num programa LMDh ou Hypercar. A época 2021 com um LMP1 serviu de teste para entender as exigências da competição e o retorno que estar na categoria de topo pode dar. Com este aparato montado, os sinais são cada vez mais fortes de que a Alpine será mais uma marca a juntar-se ao lote de fabricantes já comprometidos com o WEC / IMSA.

PROGRAMA



Quarta-feira 18 de Agosto

13h00-16h00: Treino livre 1

18h00-19h00: Qualificação

21h00-23h00: Treino livre 2

Quinta-feira, 19 de Agosto

13h00-16h00: Treino livre 3

20h00-20h30: Hiperpole

21h00-23h00: Treino livre 4

Sábado 21 de Agosto

10h30-10h45: Warm Up

13h10-13h25: Desfile Alpine

15h00: Início das 24 Horas de Le Mans