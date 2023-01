24h Le Mans: Alinhamento de pilotos para o projeto NASCAR Garagem 56 é conhecido | AutoSport

O alinhamento para o Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 que irá correr em Le Mans na Garagem 56 (nome dado aos projetos inovadores ou que não se encaixam no regulamento ACO e que participam na prova com o beneplácito da organização) já é conhecido.

O projeto, uma colaboração da NASCAR, HMS, Chevrolet, IMSA, e Goodyear, pretende ser uma homenagem a Bill France Sr. responsável por levar os Stock Cars para a prova francesa pela primeira vez. Já são conhecidos os pilotos que vão participar na prova e trata-se de um alinhamento de luxo. Jimmie Johnson vai ter a companhia de Jenson Button e Mike Rockenfeller. Johnson, uma lenda do NASCAR terá ao seu lado um campeão de F1 e um venedor das 24h de Le Mans.

Construído pela Hendrick Motorsports, é baseado num Chevy Camaro ZL1 da NASCAR Cup Series, mas foi modificado para o Circuito de la Sarthe, com aerodinâmica aprimorada e chassis melhorado, com uma unidade motriz híbrida.