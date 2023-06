24H Le Mans: Algarve Pro Racing triunfa entre os LMP2 Pro-Am | AutoSport

A Algarve Pro Racing (APR) volta levar a bandeira de Portugal ao lugar mais alto do pódio, triunfando entre a categoria Pro-Am dos LMP2 com o Oreca nº45 pilotado por George Kurtz, James Allen e Colin Braun.

A equipa algarvia terminou no décimo posto da classificação da classe LMP2, à frente do Oreca nº22 da United Autosports de Filipe Albuquerque, e com uma vantagem de 5 voltas para o segundo classificado da categoria Pro-Am, o Oreca nº 37 da COOL Racing.

A temporada de 2023 começou bem para a APR, com uma boa prova nas 24 Horas de Daytona do campeonato norte-americano de resistência da IMSA e a equipa garantiu a vitória na primeira prova do Asian Le Mans Series. Depois de terminar a competição asiática, a APR está inscrita no European Le Mans Series a que se junta o IMSA com a CrowdStrike.

Já na edição anterior das 24 Horas de Le Mans, a então tripulação do Oreca #45 (Steven Thomas/James Allen/Rene Binder) conquistou a vitória entre a categoria LMP2 Pro-Am (15º lugar da classificação geral), batendo o Oreca #24 da Nielsen Racing (Matt Bell/Ben Hanley/Rodrigo Sales) e o Oreca #3 da DKR Engineering (Alexandre Cougnaud/Jean Glorieux/Laurents Hörr).

Foto: José Bispo/JBphotopress