24h le Mans: A “Happy Hour” e os seus perigos | AutoSport

Happy Hour é um termo frequentemente usado em Le Mans. Trata-se desta altura da corrida (desde as primeiras horas da manhã até perto do meio da manhã) em que as temperaturas do ar mantêm-se frescas, mas com dois terços da corrida feita, há muita borracha em pista e muita aderência. É nesta altura que os melhores tempos acontecem, pois o ar fresco permite uma combustão mais eficiente nos motores e os níveis de aderência são ótimos. Mas há outros perigos.

Apesar da aderência ser ótima e o ar fresco ajudar a retirar mais dos motores, há também muita borracha solta fora da trajetória ideal. E é saindo dessa trajetória que os problemas acontecem. A borracha solta diminui a aderência dos carros e os erros acontecem com mais facilidade. Junta-se a isso também o cansaço acumulado de uma noite inteira de competição, o que contribui para mais erros. Como explicou Ben Keating na transmissão da Eurosport, passando por uma zona suja, é preciso meia volta para limpar os pneus, o que complica a tarefa dos pilotos. Ou seja a “Happy Hour” depressa deixa de ser “happy” com uma pequena distração e um pouco de azar.