24h Le Mans, A Figura: Ferrari | AutoSport

Era preciso recuar até 1965 para vermos a última vitória de um carro da Ferrari em Le Mans. Em 2023, a Ferrari voltou a Le Mans e venceu. O projeto já pode ser considerado um sucesso por causa disso. É certo que só têm quatro corridas (mais de 50% da época feita) mas chegar à edição centenária de Le Mans e vencer, contra os grandes favoritos (Toyota).

E não foi uma vitória casual, em que a sorte bafejou os italianos. Foi uma vitória da competência, da velocidade, da regularidade. Um carro bem-nascido, competitivo desde início, duas tripulações de pilotos fortes e uma abordagem bem executada.

A imagem da última paragem nas boxes é sintomática: o carro desligou-se, foi preciso reiniciar o sistema, e o engenheiro, da pitwall, com uma calma espantosa a dar indicações ao piloto. A equipa, apesar do pouco tempo com o novo carro, a mostrar processos bem oleados. Foi uma Ferrari competente e por isso merecedora do troféu do centenário. Uma Ferrari que, apesar de sempre respeitada, tem sido alvo de piadas fáceis nas redes sociais, com as prestações pouco convincentes na F1. No WEC não há lugar para piadas. Apenas para as felicitações.

A Toyota começou a era Hypercar com dificuldades e, não fosse a concorrência de nível inferior, essas dificuldades teriam sido mais visiveis. A Peugeot ainda não conseguiu mostrar o que vale o 9X8 e as dúvidas sobre se vale realmente alguma coisa adensam-se. A Porsche mostrou potencial, mas os objetivos foram falhados nos pormenores que nos tempos dos LMP1 não falhavam. A Cadillac mostrou que pode lutar por vitórias no futuro, mas não teve pernas para acompanhar os Toyota e os Ferrari. Os privados jogam numa liga abaixo. A Ferrari foi a única marca que apresentou um carro preparado desde início, o que comprova o trabalho bem-feito em Maranello. Há festa em Itália com motivos para isso.