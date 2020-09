24h Le Mans, 6H: Portugueses azarados com Safety Car, Toyota bem na frente

Ao cabo de seis horas de corrida e numa altura em que o Safety Car entrou em pista há já largos minutos, na sequência de um forte acidente de um Ferrari nos GT, o Toyota TS050 #8 (Nakajima) lidera com cerca de doze segundos na frente do carro ‘irmão’, o Toyota #7 (Lopez). Os dois Rebellion, que são terceiro e quarto, rodam a mais do que uma volta. Ainda na LMP1, o Enso da ByKolles está em 25º e nove voltas mais atrás depois duma longa paragem nas boxes para reparação da caixa de velocidades.

Na LMP2, o período de Safety Car atrasou ainda mais os dois portugueses. Quanto, exatamente, só confirmaremos mais tarde. Neste momento o Oreca 07 #37 de Jackie Chan DC Racing está na liderança com uma vantagem de quatro segundos sobre a Aurus 01 #26 da G-Drive Racing e dez sobre o Oreca 07 #32 da United Autosports. O Oreca #38 da Jota, de António Félix da Costa, está em quarto à frente do #22 da United Autosports, de Filipe Albuquerque.

Na GTE Pro, os dois Ferrari da AF Corse, lideram, com o #71 na frente do #51, com apenas um segundo a separá-los. Seguem-se os dois Aston Martin #97, cerca de oito segundos mais atrás, e o #95. O Ferrari #82 da Risi é quinto numa corrida que se está a mostrar complicada para os Porsche 911 RSR. O #91 é sexto e o #92 é 8º muito atrasado.

Na LM GTE Am, a Aston Martin lidera com o #98 de Paul Dalla Lana. O outro Vantage, o #90 da TF Sport, é segundo à frente de três Ferrari 488 GTE Evo, o #75 da Iron Lynx, o #83 da AF Corse e o #61 da Luzich Racing.