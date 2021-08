24h Le Mans: 5000 pneus apenas para os 26 LMP2 | AutoSport

Sendo a Goodyear fornecedor exclusivo de pneus da classe LMP2, os seus pneus estarão montados em todos os 25 carros que competirão na luta pela vitória na classe mais numerosa em prova. A Goodyear é também a escolha de pneus para o Carro Inovador, um protótipo de LMP2 modificado para os pilotos com incapacidades da Associação SRT41. Todos estes 26 carros terão acesso a 5000 pneus da mesma gama de pneus de competição Goodyear Eagle F1 SuperSport.

A chuva será um fator a levar sempre em linha de conta em Le Mans, e, se as condições de pista se tornarem molhadas, as equipas poderão escolher entre pneus Goodyear intermédios ou de chuva. A janela de performance de ambos é tão ampla que as equipas poderão escolher utilizar o pneu intermédio em quase todas as condições de pista molhada, ou fazer uso do pneu de chuva numa pista que esteja a secar durante o tempo até que seja necessário mudar para pneus slick.

Numa corrida inteiramente disputada com piso seco, serão utilizados cerca de 2200 pneus Goodyear. Em condições mistas ou de piso molhado, esse número aumentará. No total, a Goodyear levará 5000 pneus para Le Mans – praticamente 200 por carro. Instalar e preparar estes pneus é uma tarefa monumental em si mesma, e é por isso que cerca de vinte instaladores de pneus irão trabalhar ao longo de toda a corrida em turnos de oito horas. Aos mesmos juntar-se-ão dezoito engenheiros, a maioria dos quais estão atribuídos a um ou dois carros como um elemento de cada equipa. No total, estarão no local mais de setenta elementos do pessoal da Goodyear.

A ação em pista em Le Mans começa esta tarde , com a primeira sessão de treinos livres e as sessões de qualificação. Os treinos livres, a qualificação e a hyperpole prosseguem na quinta-feira, em preparação para o início da corrida às 16h00 de sábado, 21 de agosto.