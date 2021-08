24h Le Mans: #41 parou por falha de um sensor do acelerador | AutoSport

O #41 da WRT de Robert Kubica, Louis Delétraz e Yifei Ye esteve muito perto de vencer as 24h de Le Mans, mas uma falha nos dois últimos minutos da prova terminou com o sonho.

Além de uma vitória para a tripulação do #41, seria um momento histórico para a WRT, com uma dobradinha no seu primeiro ano em LMP2.

“Foi uma corrida atribulada”, explicou Ye. “Eu estava a liderar o sonho até que o sonho se desfez. Foi uma corrida longa, com Louis e Robert, cuidámos bem do carro, e chegámos ao topo a poucas horas do fim, quando eu estava ao volante. Cuidei do carro tanto quanto podia, evitando os corretores, concentrando-me apenas em trazê-lo até ao fim, mas por vezes não está destinado a ser. Não sei o que aconteceu, tudo parou. Sinto pena de todos na equipa, todos fizeram um trabalho maravilhoso. Parabéns aos nossos companheiros de equipa e agora vamos olhar para o futuro, ainda temos uma campanha ELMS para focar”.

Deletraz disse estar “devastado” com o resultado, mas satisfeito por ver o outro carro da equipa ficar com a vitória da classe.

“Do nosso lado, fizemos tudo bem, estávamos a liderar com uma grande diferença e, apesar do que aconteceu no final, todos reconheceram isso”, disse ele. “Não há arrependimentos e certamente lembrar-nos-emos desta corrida”.

O director da equipa Vincent Vosse, disse que a falha do sensor do acelerador do carro #41, na última volta, foi “cruel”.

“Claro que há alegria e tristeza, pois foi uma grande desilusão ver o carro n.º 41, que tinha a vitória no bolso, parar com uma volta para o fim”, disse Vosse. “É cruel, e felizmente, o nosso outro carro foi o segundo, mas é difícil desfrutar plenamente de um tal sucesso quando se tem uma situação como esta. Ainda assim, é um dia incrível para a equipa, que tem feito um trabalho tremendo, desde a preparação desta corrida e durante toda a semana. Se tenho de julgar pelo número de mensagens que estamos a receber, conseguimos realmente alguma coisa”.