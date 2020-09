24h Le Mans, 3ª hora: António Félix da Costa na frente da LMP2

Como se esperva, dois Toyota cedo a isolarem-se dos dois Rebellion, com o ByKolles a sofrer de problemas mecânicos, como também já é hábito. Na LMP2, uma corrida muito competitiva, com os dois portugueses, primeiro Filipe Albuquerque, que saiu da pole e depois António félix da Costa já lideraram.

Ao cabo da terceira hora de prova, liderança da LMP2 para o Oreca 07 Gibson #38 de António Félix da Costa com 2.055s de avanço para o Oreca 07 – Gibson #32 da United Autosport, colegas de equipa de Filipe Albuquerque. Terceiro lugar para o Oreca 07 – Gibson #39 da SO24-HAS By Graff de Vincent Capillaire, que roda 12.392s mais atrás.

Quarto lugar para o Oreca 07 – Gibson #22 da United AutoSport, de Filipe Albuquerque.

Na LMP1 e geral, lidera o Toyota TS050 – Hybrid #7 de Kamui Kobayashi que tem 1 volta de avanço para o carro ‘irmão’ o Toyota TS050 – Hybrid #8 de Brendon Hartley. Terceiro lugar para o melhor dos Rebellion, o RB13 #3 de Gustavo Menezes. que dista mais 37.007s. O Enso CLM P1/01 – Gibson da BuKolles já perdeu cinco voltas com problemas na caixa de velocidades.

Na LMGTE Pro lidera o Aston Martin #97 de Maxime Martin com 9.210s de avanço para o Ferrari 488 GTE Evo #51 de Alessandro Pier Guidi. Sam Bird, no outro Ferrari 488 GTE Evo da AF Corse, dista 11.858s da frente.

Na LMGTE Am, lidera o Aston Martin Vantage AMR #90 da TF Sport de Salih Yoluc, com 2.685s de avanço para o Porsche 911 RSR #56 do Team Project de Larry Van Voorde que roda com 21.161s de avanço para o terceiro classificado, o Aston Martin Vantage AMR #98 de Paul Dalla Lana.