24h Le Mans, 2ª hora: Toyota destacada, Félix da Costa em segundo na LMP2

Com duas horas de corrida nas 24 Horas de Le Mans, a liderança do Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque esfumou-se com a equipa a cair para a quarta posição, após as trocas de piloto. O piloto português chegou a ter mais de dez segundos de avanço, mas à passagem pela segunda hora de corrida já está na quarta posição da classe ainda que todos ordem muito juntos, pelos que as diferenças são marginais. A razão é simples. Poupar combustível e pneus, já que não é agora que a corrida se decide. O piloto português assegura que o carro está excelente sendo estas primeiras horas para ver como “paravam as águas”.

Muito bem tem estado também o Oreca 07 #38 da Jota com António Félix da Costa a 15 segundos da liderança. Na frente está o Oreca 07 – Gibson #39 da SO24-Has by Graff de James Allen/Vincent Capillaire e Charles Milesi.

Na geral e como se esperava, lidera a Toyota no caso o Toyota TS050 – Hybrid #8 de Sébastien Buémi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima na frente de Mike Conway/Kamui KobaYashi/Jose Maria Lopéz. Terceiro lugar para o Rebellion R13-Gibson #3 de Romain Dumas/Nathanael Berthone e Louis Deletraz, que roda 45s atrás do segundo Toyota.

Na LM GTE Pro, lidera o Aston Martin Vantage AMR #97 de Maxime Martin, 0.835s nas frente do Ferrari 488 GTE Evo #71 de Miguel Molina, que por sua vez tem 5.7s de avanço para outro Ferrari 488 GTE Evo #51 de Alessandro Pier Guidi. Na LMGTE Am lidera o Aston Martin Vantage AMR #98 de Paul Dalla Lana, lidera com 15.577s na frente do Aston Martin Vantage AMR #90 de Salih Yoluc.