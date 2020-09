24h Le Mans, 23h: Toyota isolado. Pódio português cada vez mais perto na LMP2

Na frente, o Toyota TS050 – Hybrid #8 pilotado por Kazuki Nakajima é líder, com o Rebellion #1, com Norman Nato ao volante, na segunda posição . Na terceira posição seguia o Rebellion #3, pilotado por Louis Delétraz, a seis voltas do líder, mas teve problemas, com uma pequena saída de pista, que o fez ir às boxes para mudar a frente do R13. Nesta altura o Rebellion #1 também veio às boxes e perdeu tempo, com alguma confusão entre os dois carros da equipa suíça, permitindo a aproximação do #7 Toyota TS050 -Hybrid com Jose Maria López.





Nos LMP2, a uma hora do final da corrida, o #22 da United Autosports continua na liderança, com Phill Hanson ao volante. A vantagem do #22 é de cerca de um minuto para o #38 da Jota Sport com Anthony Davidson ao volante. Agora são menos de 60 minutos para termos uma dobradinha portuguesa nesta categoria.

Nos LMGTE Pro, o #97 Aston Martin Vantage AMR segue na frente com Alex Lynn ao volante. Atrás do Aston Martin segue o #51 Ferrari 488 GTE Evo, pilotado por James Calado, que foi investigado por uma suposta infração, mas que não resultou em penalização nenhuma.

Nos LMGTE Am, o #90 Aston Martin Vantage AMR segue na liderança com uma vantagem de cerca de dois minutos para Matteo Cairolli no #56 Porsche 911 RSR do Team Project One.