24h Le Mans, 1ª hora: Albuquerque destacado na frente da LMP2

No final da primeira hora de corrida o Oreca 07-Gibson #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque roda em sexto da geral e ttinha dez segundo na frente da categoria LMP2. Grande stint do pilotos português com o JOTA #38 de António Félix da Costa em sexto da categoria. Atrás do #22 da United Autosports, roda o Oreca 07 Gibson #39 da SO24-Has by Graff com James Allen ao volante. Terceiro lugar para o Oreca 07-Gibson #33 da High Class Racing, Kenta Yamashita que roda um pouco mais atrás.

Na geral, lidera o Toyota TS050 Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike Conway na frente do Rebellion R13-Gibson #3 da Rebellion Racing de Bruno Senna com o Rebellion R13-Gibson #1 de Nathanaël Berthon na terceira posição, com o melhor Toyota a rodar com uma volta de avanço. O segundo Toyota teve uma paragem não programada nas boxes devido a um furo.

Na LMP2, problemas com a pressão de água logo no fim da 1ª para o #36 da Signatech de André Negrão, que foi reparado mas perdeu várias voltas. Também o #29 da Racing Team Nederland teve que rumar às boxes, com uma fuga de água. rodam nas últimas posições da categoria.

Na LM GTE Pro, lidera o Aston Martin AMR #97 com o Ferrari 488 GTE Evo #71 por perto e na LM GTE Am, roda na frente o Aston Martin AMR #98 com 12 segundso de avanço para outro Aston Martin, o #90 da TF Sport.

Nos GT também já houve confusão, com um pião do Ferrari da Luzich Racing #61 que quase colidiu com o Dempsey Proton Racing Porsche #88 que para se desviar saiu de pista e bateu na barreira dos pneus! O Ferrari #60 da Iron Lynx também fez um pião na chicane Ford.

LMGTE Pro

1. #97 Aston Martin Vantage AMR – Alexander Lynn

2. #71 Ferrari 488 GTE Evo – AF Corse – Miguel Molina

3. #95 Aston Martin Vantage AMR – Nicki Thiim

LMGTE Am

1. #98 Aston Martin Vantage AMR – Ross Gunn

2. #90 Aston Martin Vantage AMR – TF Sport – Charlie Eastwood

3. #56 Porsche 911 RSR – Team Project 1 – Matteo Cairoli19/09/2020 15:32:00

LMP1

#7 Toyota TS050 Hybrid – Toyota Gazoo Racing – Mike Conway

#3 Rebellion R13-Gibson – Rebellion Racing – Bruno Senna

#1 Rebellion R13-Gibson – Rebellion Racing – Nathanaël Berthon

LMP2

#22 Oreca 07-Gibson – United Autosports – Filipe Albuquerque (6º geral)

#33 Oreca 07-Gibson – High Class Racing – Kenta Yamashita

#39 Oreca 07-Gibson – SO24-Has by Graff – James Allen