24h Le Mans, 18h: Portugueses na luta pela vitória da LMP2

Com 18 horas de corrida tudo se encaminha para uma enorme festa portuguesa, já que os carros onde estão Filipe Albuquerque e António Félix da Costa são, respetivamente, primeiro e segundo da LMP2, rodando com cerca de um minuto de diferença.

Lá na frente, o Toyota TS050-Hybrid #8 de Sébastien Buémi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley lidera com três voltas sobre os segundos classificados, o Rebellion R13-Gibson #1 de Bruno Senna, Norman nato e Gustavo Menezes. O francês da Toyota roda bem na frente de um Rebellion R13 que até aqui teve uma corrida sem grandes problemas.

Segue-se o Rebellion R13-Gibson #3 de Romain Dumas, Nathanael Berthon e Louis Deletraz, a uma volta do seus companheiros de equipa, enquanto o Toyota TS050-Hybrid #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria López roda duas voltas mais atrás e a seis atrás dos líderes, depois da longa paragem nas boxes durante a noite na sequência do falhanço do turbo.

Na LMP2, e para lá dos dois portugueses que ocupam as duas primeiras posições, a Panis Racing é terceira com Julien Canal ao volante do Oreca #31, depois de ultrapassarem há pouco o Aurus 01 – Gibson #26 da G-Drive Racing de Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen.

Na GTE-Pro, Alex Lynn no Aston Martin Vantage GTE #97 aumentou gradualmente a vantagem de meio minuto sobre James Calado # 51 Ferrari 488 GTE Evo da AF Corse. Em terceiro lugar está Richard Westbrook no Aston Martin # 95, uma volta atrás de Calado, e mais duas à frente do Ferrari #71 da AF Corse, de Davide Rigon, que teve problemas mecânicos durante a noite.

na LM GTE Am, a TF Sport manteve a liderança, com Salih Yoluc face ao piloto da Dempsey-Proton Racing Porsche, Christian Ried.