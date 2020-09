24h Le Mans, 12h: Toyota intocável na liderança. #22 batalha pela liderança LMP2

Após 12h horas de corrida, na liderança os Toyota continuam intocáveis. Na frente está o #7 Toyota TS050 Hybrid com Kamui Kobayashi ao volante seguido do #8 Toyota TS050 Hybrid com Brendon Hartley. A desvantagem do #8 é de uma volta. Na terceira posição, e a três voltas da liderança, está o #1 da Rebellion Racing com Gustavo Menezes atrás do volante.

Atualização 1h53: O carro #7 da Toyota entrou nas boxes com problemas de turbo, perdendo assim a liderança da corrida para o Toyota TS050 Hybrid #8 e a segunda posição para o #1 da Rebellion Racing.

Nos LMP2, os carros dos pilotos portugueses Filipe Albuquerque e António Félix da Costa estão nas posições do pódio. Na liderança está o #32 da United Autosports pilotado por Will Owen, que tem uma vantagem para o #22 da United Autosports de apenas décimos de segundos. No #22 está o companheiro de equipa de Albuquerque, Paul Di Resta.

No carro #38 da Jota Sport, Anthony Davidson está ao volante. O britânico, que faz equipa com António Félix da Costa, está a cerca de um minuto da batalha pela liderança da categoria. Também nos LMP2, o carro da #25 da Algarve Pro Racing está na 16º posição, com Matthew Mcmurry ao volante.

Nos LMGTE Pro, a liderança é do #51 Ferrari 488 GTE Evo com James Calado ao volante. O piloto do Ferrari está na frente do #97 Aston Martin Vantage AMR pilotado por Alex Lynn.

A batalha na LMGTE Am está também ao rubro. Na frente, os Aston Martin Vantage AMR #98 e o #90 batalham entre si, separados por décimos de segundo. No #98 está Augusto Farfus e no #90 está Charlie Eastwood.