24h de Le Mans: Toyota desagrada com mudanças no BoP | AutoSport

A Toyota não ficou agradada com as mudanças de última hora do Balance of Performance, feito sem o consentimento das equipas. Os nipónicos sentem que o seu trabalho de anos foi anulado e não estão agradados com isso.

Rob Leupen, diretor da equipa, não criticou diretamente a mudança (algo proibido pelo regulamento) mas apontou o dedo à forma como foi feito:

“Não posso falar sobre o aumento do peso, mas podemos falar sobre o facto de terem mudado o processo e o sistema a meio do jogo”, disse Leupen ao Motorsport.com. “Somos da opinião de que eles não deveriam ter feito isso. E se tivessem de o fazer, que não o fizessem da forma como o fizeram. Gostaríamos que estas coisas não voltassem a acontecer. É claro que há pressão [sobre os organizadores], não é bom que quem acabou de iniciar um programa não possa ganhar imediatamente. Mas há alguma lógica nisto. Do nosso ponto de vista, a lógica não é gritar mais alto e conseguir alguma coisa. A lógica é que estamos a trabalhar arduamente há muito tempo e isso foi mais ou menos anulado. Parece que agora, se gritarmos suficientemente alto, algo é alterado em nosso benefício. Estamos muito descontentes com este processo”.

A Toyota foi o fabricante mais afetado pelos ajustes no BoP, com 37 kg de peso extra ao seu GR010 HYBRID – algo que o piloto e chefe de equipa Kamui Kobayashi estimou que valeria 1,2 segundos por volta no Circuito de la Sarthe.

Foto: Philippe Nanchino