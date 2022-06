24h de Le Mans, TL3: Toyota na frente, portugueses entre os mais rápidos | AutoSport

Decorreu esta tarde o terceiro treino livre para as 24h de Le Mans. Esta era a última oportunidade para preparar as máquinas para a Hyperpole que decorrerá a partir das 19h, hora portuguesa. A Toyota manteve-se na frente e os portugueses continuam a dar boa conta de si.

Foi uma sessão relativamente tranquila, especialmente a primeira, com algumas Slow Zones, mas nada que perturbasse o andamento dos trabalhos, até que um violento acidente com o #13 da TDS que foi contra as barreiras que motivou uma bandeira vermelha para remoção dos detritos e do carro, além de reparar as barreiras. O piloto Philippe Cimadomo está bem. Vimos outro acidente violento com o #39 da Graff Racing com Sébastien Page a ir à gravilha e a perder o controlo do carro, embatendo com violência nos rails, mas a sessão continuou com apenas uma Slow Zone nesse local.

Nas contas dos Hypercars, a Toyota terminou na frente da sua classe e na geral, com o #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) a ficar com o melhor tempo. Kobayashi fez o melhor tempo (3m27.115s). A sessão decorreu com alguns problemas para o #8 (Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa), com Hirakawa a ficar parado em pista por alguns momentos e a regressar em ritmo lento, para depois o carro ficar aos cuidados dos mecânicos da Toyota. Apesar desse percalço, o #8 fez o segundo melhor tempo. Seguiram-se os Glickenhaus #708 e #709. Também na Alpine houve problemas com o #36 (André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere) a ter uma dificuldade técnica já perto do fim da sessão.

Em LMP2 foi Filipe Albuquerque a fazer o melhor tempo, já perto do fim da sessão. Depois de vermos durante um largo período o #31 (Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast) da WRT no topo, a estrela portuguesa tratou de colocar o #22 (Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen) no topo da tabela, dando um sinal muito positivo para a Hyperpole de logo, depois de ontem o Oreca 07 da United ter enfrentado alguns problemas técnicos. Os problemas parecem resolvidos e o andamento de Albuquerque foi animador. O carro #23 ficou logo atrás do #22 enquanto o #38 (Roberto Gonzalez/Félix da Costa/Will Stevens) da JOTA ficou com o quinto tempo. O #45 (Steven Thomas/James Allen/René Binder) da Algarve Pro Racing ficou na 20ª posição na sua classe e o #47 (Sophia Floersch/John Falb/Jack Aitken) na 25ª posição. Depois de um acidente ontem com o #45 que obrigou a um trabalho intenso de reconstrução, a equipa apanhou dois sustos, com dois toques nos seus carros, sem consequências de maior.

Em LMGTE a troca de argumentos foi entre a Porsche e a Corvette com os americanos do #64 (Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims) a ficarem com o melhor registo (3:52.307), seguidos do Porsche #91 (Gianmaria Bruni, Richard Lietz, Frédéric Makowiecki) e do Corvette #63 (Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg), que fechou o top 3. A Ferrari pareceu algo distante, mas poderá ter guardado alguma coisa para mais logo, isto depois de terem visto um último ajuste do BoP tirar-lhes alguma vantagem competitiva.

Em LMGTE AM Henrique Chaves, no Aston Martin #33 (Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen) foi uma das referências no início da sessão e fez um excelente tempo. O seu colega Sorensen superou o seu registo e colocou o Aston #33 na segunda posição, atrás do Porsche #46 (Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen, Nicolas Leutwiler) da Team Project One (3:54.386).

A Hyperpole está agendada para as 19 e tem transmissão a partir das 18:45 na Eurosport.

