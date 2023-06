24h de Le Mans: Safety Car logo na primeira volta | AutoSport

Na volta de apresentação das 24h de Le Mans, os carros enfrentaram condições complicadas, com a pista húmida devido à chuva que caiu antes do arranque. Na largada, os Ferrari começaram bem, com os Toyota a seguirem os carros italianos de perto, com os Porsche a ficarem para trás. Na saída da chicane de Daytona, o Cadillac #31 foi em frente e bateu nas proteções da pista. Jake Aitken levou o carro até as boxes, com muitas dificuldades, enquanto na frente, a Toyota chegou à frente com o carro de Sebastien Buemi. Ainda antes do fim da primeira volta, o Safety Car foi chamado à ação, devido à saída do LMP2 #32 da Inter Europol.

Essere tra i miei favoriti è il miglior modo per schiantarsi al primo giro. Chiedo perdono ad Action Express e Cadillac#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary #direttaeurosportpic.twitter.com/J0dDFJUB7o — matteo (@matteorchmd) June 10, 2023