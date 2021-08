24h de Le Mans: Problemas afastaram portugueses das lutas na frente | AutoSport

Depois de António Félix da Costa ter visto Anthony Davidson atirar com o ‘seu’ carro para a gravilha quando o #38 da JOTA liderava a corrida na LMP2, posteriores problemas resultantes duma fuga de óleo atiraram a equipa para os confins da classificação logo na terceira hora de corrida. O Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/António Félix da Costa/Anthony Davidson recuperou, estão em 12º, mas muito longe da frente, a cinco voltas.

Já o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports USA de Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque, rodavam na volta dos líderes, mas tiveram problemas com o alternador e atrasaram-se imenso com reparações nas boxes: “às 5h da manhã quando me preparava para entrar no carro e forçar para apanhar os dois primeiros, tivemos um problema no alternador. De uma volta para a outra deixou de funcionar, era novo, apenas deixou de funcionar…

Os mecânicos da United tentaram reparar o carro para minimizar os danos para o campeonato do mundo, mas a vitória em Le Mans, já era

Começou tudo bem, arranquei da frente e por ai ficámos nas primeiras horas, mas problemas atrasaram-nos..”, escreveu Filipe Albuquerque no seu Facebook.

Na verdade, depois de substituírem muitas peças, não estavam a conseguir que a bateria aceitasse qualquer carga. como se percebe, um bom resultado ficou fora de questão.

O Porsche 911 RSR-19 #72 da Hub Auto Racing de Dries Vanthoor/Álvaro Parente e Maxime Martin roda no sexto lugar da classe, a três voltas dos líderes.