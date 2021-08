24h de Le Mans: O acidente de Sophia Flörsch | AutoSport

O segundo Safety Car da corrida surgiu na sexta hora, quando a chuva que surgiu logo após o anoitecer causou uma sequência de acidentes em diversas zonas da pista. O primeiro foi o Manuel Maldonado, que ao sair na Curva Dunlop, bateu no seu companheiro de equipa, na altura líder da classe LMP2 o #23 United Autosports, Paul di Resta. Do outro lado do circuito, perto de Indianapolis, outro concorrente da LMP2 no top 3, Franco Colapinto bateu com o seu #26 G-Drive Aurus, em Sophia Floersch (#1 Richard Mille Racing). Enquanto Floersch tentava recuperar ao fazer marcha atravessada na pista, foi novamente atingida pelo carro #74 da Racing Team India Eurasia de Tom Cloet, a quem mais tarde foi atribuída uma penalização de 10 segundos pelo sucedido. Floersch foi obrigado a abandonar e teve de fazer uma viagem até ao centro médico, onde foi declarada apta.