24H de Le Mans: Mike Conway foi o mais rápido no Warm Up | AutoSport

A última saída para a pista antes da 90ª corrida das 24 Horas de Le Mans desta tarde foram 15 minutos de Warm Up. O Toyota GR010 Hybrid #7 estabeleceu a melhor volta com o crono de 3:32.369s com Mike Conway ao volante, deixando o #8 conduzido por Sebastien Buemi com o terceiro melhor tempo da geral (+2.313s), atrás do Oreca #31 da WRT. René Rast esteve ao volante do LMP2 da WRT realizando a sua melhor volta em 3:33.177s.

A sessão de 15 minutos ficou marcada por alguns incidentes. Franck Mailleux aos comandos do Glickenhaus 007 #709 ficou parado na sua volta de saída, enquanto Nico Müller, no #10 da Vector Sports, terminou na gravilha na curva Indianapolis e Laurents Hörr no #3 da DKR Engineering também saiu de pista na chicane Dunlop.

Em LMGTE Pro o Corvette #63 de Antonio Garcia marcou o ritmo com a volta em 3:54.788s, seguido do Porsche 911 RSR-19 #91 com Frederic Makowiecki ao volante e o #92.Em LMGTE-Am Toni Vilander (Ferrari #21 da AF Corse) estabeleceu a melhor volta em 3:56.532.

A 90ª edição das 24 Horas de Le Mans terá início às 15h00.

Foto: João Filipe/AdrenalMedia.com

