24h de Le Mans: Lista de Inscritos

Sessenta carros e 180 pilotos participam nas 24 Horas de Le Mans 2020 (6 protótipos LMP1, 24 protótipos LMP2, 8 LMGTE Pro e 22 LMGTE Am). Os britânicos constituem o maior contingente com 34 pilotos na lista provisória de inscritos, e a França é representada por 29.



Filipe Albuquerque e Félix da Costa competem na LMP2, e têm ambos aspirações ao triunfo. Talvez seja desta que um português volta a vencer em Le Mans, algo que já não sucede desde que Pedro Lamy se impôs na classe GTE-Am, em 2012. Portugal conta ainda com a equipa Algarve Pro Racing, com dois Oreca inscritos com pilotos estrangeiros.