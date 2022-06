24h de Le Mans, Henrique Chaves: “O mais importante é chegar ao fim e vencer” | AutoSport

Henrique Chaves estreia-se no próximo fim-de-semana nas clássicas 24 Horas de Le Mans, mostrando-se extremamente entusiasmado por disputar uma das provas mais emblemáticas do mundo e determinado em lutar pela vitória.

No seu primeiro contacto com o longo e exigente traçado gaulês o jovem português esteve em muito bom plano, rodando em tempos muito competitivos, mas com dez horas de treinos-livres pela frente, há tempo para que possa continuar a sua adaptação ao circuito de La Sarthe.

Mas para além da parte competitiva que envolve a prova francesa, a terceira do Campeonato do Mundo de Endurance deste ano, Henrique Chaves está entusiasmado com a sua estreia em Le Mans. “É um evento com uma longa história e que marca o ano do desporto automóvel. É uma grande oportunidade, uma vez que é um grande palco onde posso mostrar o meu valor. Vou dar o meu melhor, mas sempre com ideia clara de não arriscar desnecessariamente para evitar erros e problemas. Se for preciso andar um segundo mais lento para garantir um resultado é isso que farei – o mais importante é chegar ao fim e vencer. A equipa é fantástica, o carro parece estar muito bom e uma vitória na minha estreia seria fantástico”, sublinhou o português.

Henrique Chaves fará equipa com Marco Sorensen e Ben Keating aos comandos de um Aston Martin AMR inscrito na classe GTE Am preparado pela TF Sport.

Os homens do carro inglês têm justificadas aspirações ao triunfo do seu grupo e o jovem de Torres Vedras deixa bem vincado que será esse o objectivo da equipa. “O nosso carro está envolvido na luta pelo campeonato e sabemos que vencer em Le Mans é um passo enorme para esse objectivo. Temos carro, equipa e pilotos para isso, portanto, é essa a nossa aposta. É evidente que, numa prova tão longa, vamos ter de ter uma grande capacidade de gestão e, em algumas circunstâncias, sabemos que teremos de contentar com um pódio, mas vamos para a corrida com o objectivo claro de vencer. Vamos ter de conduzir bem, evitar erros e afastar-nos de problemas e, se conseguirmos tudo isto, estaremos na luta pelo triunfo”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da 90ª edição das 24 Horas de Le Mans terá o seu início amanhã com os treinos-livres (13h00 e 22h00) e a qualificação (18h00). Na quinta-feira realizar-se-á mais duas sessões de treinos-livres (14h00 e 21h00) e a Hyperpole (19h00), sessão que definirá a pole-position de cada uma das classes. No sábado disputar-se-á o Warm-Up (9h30) sendo dado o início da grande corrida às 15h00. Toda a ação poderá ser seguida em direto nos canais do Eurosport.