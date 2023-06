24h de Le Mans, H3: Ferrari na frente, Albuquerque (muito) mais longe da vitória | AutoSport

Na entrada da segunda hora de competição, o Porsche #75 subiu à terceira posição. Os Porsche começavam a apresentar um ritmo forte e o Toyota #7. A primeiras paragens começaram pouco depois do final da primeira hora, com os Toyota a pararem um pouco mais cedo do que o Ferrari #51.

Depois das primeiras paragens concluídas, o Ferrai #50 passou para a frente da corrida, como era de esperar, por ter parado mais cedo, seguido do Cadillac #3 e com o Toyota #8 a fechar o top3. Seguia-se o Ferrari #51, o Cadillac #2, os Porsche #75, #6, o Toyota #7, o Porsche #5 e o Porsche #38.

A corrida complicou-se para o Corvette #33, que conseguiu a pole para esta corrida, que entrou na garagem, pouco antes do meio da segunda hora, no mesmo momento em que Jake Aitken regressou à pista com o carro #31, com 15 voltas de atraso. O #33 regressou à corrida pouco depois

A meio da segunda hora, o Oreca #14 da Nielsen Racing perdeu a traseira do carro na entrada para a primeira curva, danificando muito o seu carro. Rodrigo Sales tentou ainda levar o carro a dar uma volta, mas era uma tarefa impossível. Foi imposta uma Slow Zone no local do incidente.

It looks like it's all over for Nielsen Racing after a trip to the gravel just before the Dunlop Chicane.#LeMansCentenary pic.twitter.com/T9C18rganz — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

Na frente, o Ferrari #50 de Nicklas Nielsen era pressionado pelo Cadillac #3 de Sebastien Bourdais. Ambos entraram nas boxes (tinham parado mais cedo durante o primeiro Safety Car) e o Toyota #8 regressou à liderança da prova, com Félix da Costa a parar novamente, o que causava alguma estranheza.

O Aston Martin #98 apareceu com o capot levantado, com Alex Riberas a ter de regressar às boxes para resolver o problema.

A corrida acabou mais cedo para Ricky Taylor, com um possível toque a provocar o impacto contra as proteções perto da zona de Tertre Rouge no Oreca #13 da Tower Motorsport, com mais uma Slow Zone.

Depois de resolvidos os incidentes a corrida recomeçou com muitas lutas na frente e com o Porsche #38 de Félix da Costa imiscuído nas lutas pelos primeiros lugares, com lutas espetaculares com o Porsche #6 de Kevin Estre e o Ferrari #50 de António Fuoco. Entretanto, um cinco incidente entre dois LMGTE motivou mais uma Slow Zone, já estávamos na terceira hora de corrida.

As piores notícias chegaram a meio da terceira hora de corrida. Frederik Lubin, que já tinha tomado o lugar de Albuquerque no Oreca #22 da United não evitou um toque com o Porsche #77 da Dempsey Proton, danificando muito o protótipo. O sonho de voltar a vencer Le Mans acabava ali para o piloto português, mais uma vez sem culpa nenhuma. Os dois carros conseguiram regressar às boxes para reparações, mas acabaram por perder muito tempo.

Several incidents in the early stages of the race are causing yellow flags and slow zones.

United Autosport #22 💥Dempsey-Proton Racing #77 #LeMansCentenary #LeMansCentenary pic.twitter.com/2FZmiUl40f — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

A dez minutos do fim da terceira hora de corrida, a chuva voltou a dar problemas aos pilotos, com uma zona da pista completamente molhada e outra zona completamente seca.

As condições complicaram-se, com vários carros a saírem de pista e Eduardo Freitas não teve outra opção senão lançar os Safety Cars, pois nas curvas Porsche até perto da linha de meta, caiu muita chuva.

#LEMANS24 | La lluvia comienza a aparecer y con ello algunos errores de pilotaje con los que tienen neumáticos slicks. Sin embargo, hay zonas del circuito donde la pista no está tan húmeda. pic.twitter.com/qiEnTEKNYF — WK Media | #LeMans24 🏆 (@wk_media) June 10, 2023

Neste momento, o Ferrari #50 lidera, seguido do Peugeot #94 na segunda posição, com o Ferrari #51 na terceira, com o #38 da Hertz Jota na quarta posição, depois de uma excelente recuperação de Félix da Costa.

O Alpine #36 (M. Vaxiviere / C. Milesi / J. Canal) lidera nos LMP2 enquanto a liderança nos LMGTE está entregue ao Porsche #86 ( M. Wainwright / B. Barker / R. Pera). Uma corrida de cortar a respiração, com muitas trocas de posição, estratégias diferentes e muitas lutas.

🌧️ Torrential rain in some parts of the circuit. It's chaos out there! 🫢#LeMans24 #LeMansCentenary pic.twitter.com/ArBwM4kbIq — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2023

Resultados AQUI



Live Timing AQUI

Foto: José Bispo