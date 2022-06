24h de Le Mans, Filipe Albuquerque: “Parabéns ao António Félix da Costa e ao Henrique Chaves pelas vitórias” | AutoSport

Não foi o fim de semana de Filipe Albuquerque. Depois de ter vencido esta prova em 2020 entre os LMP2 e se ser um dos candidatos à vitória este ano, tudo o que havia para correr mal, aconteceu na corrida. Poucos metros bastaram após o arranque para o Oreca #22 de Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen fosse abalroado e remetido para a cauda do pelotão. Apesar de saberem que a corrida estava perdida, os três pilotos da United Autosports encetaram uma recuperação notável. Da cauda do pelotão chegaram esta manhã ao top 10, mas novo azar colocou novamente o #22 muito atrás na classificação para cruzarem a linha de meta num inglório 10º lugar.

“Há coisas que não acreditamos possíveis. E o que nos aconteceu foi uma delas. Segundos depois do arranque para uma corrida de 24 horas, sermos abalroados é algo difícil de digerir”, começou por referir Filipe Albuquerque. “Mas não deitámos a toalha ao chão. Apesar do carro ter ficado longe do seu desempenho normal, fomos recuperando lugares e dando o nosso melhor. Mas um azar nunca vem só e quando já estávamos nos top 10, um pedaço de borracha acertou no botão de emergência do carro e desligou-o em plena corrida. Foram mais dois minutos perdidos”, continuou o piloto de Coimbra.

“E depois disto, foi continuar a fazer o nosso melhor. O resultado está longe do que desejávamos, mas pelo menos fica o sentimento de dever cumprido. As coisas não aconteceram por factores externos que não podemos controlar. Mas isto são as corridas e em especial as 24h de Le Mans. Agora é pensar na próxima prova….”, concluiu Filipe Albuquerque não sem antes: “Dar os Parabéns ao António Félix da Costa e ao Henrique Chaves pelas vitórias”.

O piloto português tem agora um período de interregno para dentro de 15 dias regressar aos Estados Unidos da América para mais uma corrida do Campeonato Norte Americano de Resistência.