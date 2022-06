24h de Le Mans: Filipe Albuquerque e António Félix da Costa sobem uma posição na grelha | AutoSport

Os Oreca #22 da United Autosports e o #38 da JOTA, com Filipe Albuquerque e António Félix da Costa entre a tripulação, respetivamente, subiram uma posição na grelha de partida da 90ª edição das 24 Horas de Le Mans. A volta do carro #41 da Realteam by WRT (Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato) foi apagada por exceder os limites de pista e com isso os LMP2 dos dois portugueses vão arrancar do segundo e do terceiro posto da grelha.

A pole position entre os LMP2 mantém-se inalterada, com o #31 (Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast) no primeiro posto, seguido agora do #22 (Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen) e do #38 (Roberto Gonzalez/ António Félix da Costa/ Will Stevens).

🚨Update🚨



Filipe’s final flying lap has been promoted to P2 after WRT had their lap time deleted.



That makes it a front row start for #22!



Solid effort everyone what an achievement 👏🏻#BeUnited #LeMans24 https://t.co/fxbSmEyGwK — United Autosports (@UnitedAutosport) June 9, 2022