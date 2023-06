24h de Le Mans: Ferrari arrasou na Hyperpole | AutoSport

Foi a Ferrari a fazer a pole para a corrida do centenário de Le Mans. Numa sessão em que o domínio da Scuderia foi claro, a Ferrari deixou a Toyota a pouco menos de um segundo e meio. Os carros italianos foram constantemente os mais rápidos durante a Hyperpole e a desilusão do lado da Toyota foi claro. Em LMP2 tivemos uma surpresa em LMGTE, Ben Keating voltou a mostrar qualidade.

A derradeira sessão de qualificação, que decidia a pole para as três categorias em pista começou com muitos protótipos em pista, com asfalto seco e condições ótimas para os carros. Esta sessão acontecia depois do terceiro treino em que os dois Ferrari ficaram nas primeiras posições, com o #50 (A. Fuoco / M. Molina / N. Nielsen) a ficar com o melhor registo – 3:26.579 – à frente do Ferrari #51 (A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi ), seguidos dos Toyota #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez ) e #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa). Quem fechou o top 5 foi o Porsche 963 #38 de Félix da Costa (A. Da Costa / W. Stevens / Y. YE). Em LMP2 foi o #28 da JOTA (D. Heinemeier-Hansson / O. Rasmussen / P. FittipaldI) a ficar com o melhor tempo – 3:34.071 – com o #22 de Filipe Albuquerque a ficar com o quarto tempo. Em LMGTE, foi o Ferrari #54 da AF Corse (T. Flohr / F. Castellacci / D. Rigon) a assinar o melhor tempo – 3:53.681.

Sem reabastecimentos, mas com a possibilidade de entrar nas boxes para trocar de pneus, a Ferrari começava bem com os dois carros da Scuderia na frente aquando das primeiras tentativas, com o #51 a Pier Guidi a instalar-se no topo da tabela, seguido do #50 de Antonio Fuoco. Na terceira posição, tínhamos o #7 de Kamui Kobayashi e o #8 de Brendon Hartley, com o #3 da Cadillac Racing a fechar o top 5 (S. Bourdais / R. Van Der Zande / S. Dixon). António Fuoco passou para a frente com oito minutos para o fim da sessão, destronando, sendo o primeiro a entrar no segundo 22.

Nos LMP2 era o carro #14 da Nielsen Racing Ben Hanley de na frente nos primeiros minutos, seguido do #28 de Pietro Fittipaldi, com o #48 da IDEC Sport a passar este duo pouco depois, pela mão de Paul Loup Chatin. Em LMGTE, tínhamos o #33 da Corvette Racing de Bem Keating a instalar-se no topo da tabela.

Entretanto, a sessão foi interrompida com o Cadillac #3 a ficar parado em pista com um começo de incêndio levando à interrupção da sessão. Após removido o carro de pista a sessão recomeçou e assistimos às últimas tentativas, mas a ordem não se alterou muito e os pilotos que tinham feito os melhores tempos antes da interrupção mantiveram a posição.

Assim, Antonio Fuoco ficou com a pole para a corrida do centenário de Le Mans – 3:22.982 – e a Ferrari larga da linha da frente com dois carros nas duas primeiras posições. O #50 à frente do #51. Na terceira posição ficou o Toyota #8 de Hartley e no quarto lugar o Porsche #75 (F. Nasr / M. Jaminet / N. Tandy) de Felipe Nasr, com o Toyota #7 de Kobayashi a fechar o top 5. O Cadillac #2(E. Bamber / A. Lynn / R. Westbrook) ficou com o sexto registo, à frente do Porsche #5 (D. Cameron / M. Christensen / F. Makowiecki) e do Cadillac #3.

Em LMP2 tivemos surpresa com Chatin a ficar com a pole para a IDEC – 3:32.923- com o #28 da JOTA em segundo e o #41 de Louis Deletraz (R. Andrade / L. Delétraz / R. Kubica) a fechar o top 3.

Em LMGTE, mais uma excelente prestação de Keating com uma pole clara – 3:52.376 – ficando à frente do Aston Martin #25 (A. Al Harthy / M. Dinan / C. Eastwood) e do Ferrari #54.

Foi uma pole algo surpreendente para a Ferrari. Eram favoritos, com a Toyota, mas a distância entre os italianos e os nipónicos foi considerável. Na corrida a história pode ser outra, mas em velocidade pura, a Ferrari ganhou por larga margem. A Porsche conseguiu colocar um carro ao nível dos Hypercars, o que é positivo e a Cadillac não conseguiu mostrar o mesmo desempenho que a Porsche. Em LMP2 a pole parecia estar “encomendada” para Fittipaldi, mas Chatin e a IDEC surpreenderam com uma excelente volta. Em LMGTE, Keating mostrou porque é um dos melhores pilotos bronze da atualidade, com uma excelente pole.

Foto: José Bispo