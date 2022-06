24h de Le Mans, Félix da Costa: “Esta vai para Portugal” (vídeo) | AutoSport

António Félix da Costa faz história. Venceu hoje a 90ª edição das 24 horas de Le Mans, na classe LMP2. Félix da Costa fez equipa com Roberto Gonzalez e Will Stevens na equipa JOTA e dominou desde a primeira hora, juntando esta grande vitória ao seu currículo. Um feito histórico para Portugal, que coloca António Félix da Costa na liderança do Mundial de Resistência (FIA WEC).