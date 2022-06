24h de Le Mans, Félix da Costa: “É espantoso cruzar a linha de meta como vencedor” | AutoSport

As lágrimas de um campeão. António Félix da Costa chorou quando o carro #38 cruzou a linha de meta e ficou confirmada a vitória na categoria LMP2. O piloto português voltou a ser uma das estrelas e o primeiro stint foi novamente crucial para as contas da equipa. Félix da Costa entregou o carro com grande margem e a partir daí a vantagem foi se dilatando. Ninguém teve argumentos para o #38 da Jota e o português festejou finalmente a tão desejada vitória em Le Mans. No final, o piloto luso estava radiante:

“Antes de mais, quero dar os parabéns a toda a equipa que fez um trabalho espantoso e toda a gente executou a sua tarefa de forma perfeita, desde o primeiro dia que chegamos aqui até agora. Tenho de dar os meus parabéns à minha equipa, aos meus companheiros, especialmente o Will (Stevens), incansável, afinando o carro como acreditava ser o melhor ele que é um especialista de protótipos. Seguimos a sua liderança e graças a isso tivemos um carro que foi um sonho de pilotar. Tornou o nosso trabalho mais simples, mas ainda é preciso fazer o trabalho durante 24h. Este ano a noite foi muito dura, tive de me manter focado, e fiz muitas horas durante a noite. É espantoso cruzar a linha de meta como vencedor. Já fui segundo, tentamos vários anos mas conseguir isto finalmente é espantoso. Não ganhamos antes porque estávamos à espera de termos público para festejar em condições. “