24h de Le Mans: “Encontrámos alguns problemas que prejudicaram o treino livre” | AutoSport

Filipe Albuquerque assegurou lugar na ‘Hyper Pole’ para as 24h de Le Mans que vai decorrer amanhã e que ditará a grelha de partida entre os seis mais rápidos para o arranque da mais emblemática e mítica prova do automobilismo mundial.

Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen ao volante do Oreca da United Autosports foram os quintos mais rápidos no treino cronometrado depois de terem enfrentado alguns problemas nos primeiros treinos livres. Ainda assim, o objetivo para hoje está cumprido e amanhã começará tudo do início: “Infelizmente o nosso carro hoje estava muito diferente de Domingo passado no pré-teste. Encontrámos alguns problemas que prejudicaram o treino livre e não nos permitiram ser tão competitivos. Por isso, fomos para a qualificação menos preparados do que gostaríamos, mas conseguimos o quinto tempo que nos vai permitir amanhã discutir os primeiros lugares entre os LMP2”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Amanhã terá lugar a qualificação somente entre os seis mais rápidos de hoje: “E qualquer um pode arrecadar a ‘pole’. Vamos ver quem conseguirá fazer a volta perfeita neste circuito tão particular. Não é que o primeiro lugar da grelha seja determinante para o resultado final, mas dá sempre motivação, isso é certo”, rematou Filipe Albuquerque.

A ‘Hyper Pole’ terá lugar amanhã pelas 19h, hora portuguesa.