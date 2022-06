24h de Le Mans: Brendon Hartley faz a pole, portugueses perto dos primeiros lugares | AutoSport

Está definida a grelha de partida para as 24h de Le Mans de 2022. A Toyota voltou a conquistar a pole no circuito de La Sarthe, com Brendon Hartley a assinar o melhor registo.

A maioria dos 23 carros que ganharam vaga para esta sessão (os seis melhores de cada classe, menos nos Hypercars onde só são cinco máquinas), foram para a pista logo que as bandeiras verdes foram mostradas no fim do pit lane, com 30 minutos de sessão de Hyperpole, onde ficariam definidos os primeiros lugares de cada classe.

Kamui Kobayashi estava ao volante do Toyota #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) mas foi o #709 (Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux) a colocar-se no topo da tabela no final da primeira volta, com Ryan Briscoe ao volante da máquina americana. António Félix da Costa fez o segundo tempo da geral logo na segunda volta, à frente do #31 (Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast) de Robin Frijns e do #22 (Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen) de Filipe Albuquerque. Brendon Hartley estava ao volante do Toyota #8 (Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa) e tratou de fazer o tempo de 3:25.203 logo na sua primeira tentativa, passando para o comando das operações. Kobayashi na sua segunda volta lançada fez 3:26.130, ficando a quase a um segundo do seu colega de equipa. O Alpine #36 (André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere) de Nicolas Lapierre não ficou muito longe do tempo dos Toyota, à frente do #709 e do #708 (Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani) de Olivier Pla.

Nick Tandy, no Corvette #64 (Tommy Milner, Nick Tandy, Alexander Sims), tratou também de se colocar no topo da tabela da sua classe, à frente do #63 (Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg), com Antonio Garcia ao volante do segundo carro americano, com os Ferrari e os Porsche a deixarem as suas voltas para a segunda metade da Hyperpole. Mas nas primeiras voltas os dois carros de James Calado (Ferrari #51) e Antonio Fuoco (Ferrari #52) não fizeram melhor que os Corvette. Fred Makowiecki (Porsche #91) e Laurens Vanthoor (Porsche #92) eram os homens da Porsche que tentavam suplantar os tempos dos carros americanos, sem sucesso. Vanthoor fez o terceiro tempo, atrás dos Corvette, mas foi Makowiecki que se intrometeu entre os Corvette. Tandy mantinha-se na frente.

Quando faltavam pouco menos de 10 minutos para o fim da sessão, os protótipos voltaram para a pista para as últimas voltas lançadas. O #709 de Briscoe tratou de fazer o segundo melhor tempo e pouco depois o Alpine de Lapierre fez o melhor tempo com o registo de 3:24.850, enquanto ainda esperávamos pelos tempos dos Toyota. Hartley e Kobayashi vinham muito rápidos e ameaçavam o tempo do Alpine, mas um Porsche GTE estragou o tempo de Hartley. Kobayashi, mesmo atrapalhado pelo mesmo GT, conseguiu o melhor tempo. Parecia que a pole estava entregue, mas Hartley ainda tentou nos últimos segundos chegar à pole e o piloto do #8 conseguiu suplantar o tempo do seu colega de equipa na derradeira volta e conquistou a pole para a edição 90 das 24h de Le Mans (3:24.408), com o #7 na segunda posição e o #36 a completar o top 3.

Norman Nato no #41(Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato) fez um grande tempo (3:29.697) na sua última tentativa e ultrapassava Félix da Costa, mas Frijns (3.28.972) tratou de passar para a frente dos LMP2, com um tempo canhão. Os portugueses tentavam chegar ao tempo de Frijns, nos minutos finais, mas nenhum deles conseguiu aproximar-se dos melhores registos. O WRT festejou a pole com o #31 a ficar com o melhor tempo, numa volta espetacular de Frijns. Norman Nato ficou com o segundo tempo e Albuquerque ficou com o terceiro registo à frente de António Félix da Costa.

Nos LMGTE Pro, os Corvette não deram hipóteses com o #64 a ficar com a pole (3:49.985) para a corrida que se inicia no sábado, com o #63 a ficar com o segundo lugar e o #91 a completar o top 3.

Nos LMGTE Am, foi o Ferrari #61 (Louis Prette, Conrad Grunewald, Vincent Abril) de Vincent Abril a ficar com a pole (3:52.594), seguido do Ferrari #57 (Takeshi Kimura, Frederik Schandorff, Mikkel Jensen) de Mikkel Jensen e o Porsche #77 (Christian Ried, Sebastian Priaulx, Harry Tincknell) de Harry Tincknell.

