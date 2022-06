24h de Le Mans: Alpine recebe aumento de potência | AutoSport

Depois de um início muito discreto por parte da Alpine nesta edição das 24h de Le Mans, o Balance of Performance foi revisto e a Alpine ganhou um pouco mais de potência e de autonomia por stint.

Uma nova tabela BoP para a classe Hypercar mostra o Alpine A480 com uma potência máxima de 427 kW (cerca de 573 cavalos de potência), um aumento de 7 kW ou 9 cv em comparação com a potência que tinha disponível para as sessões de pista realizadas antes de quinta-feira. A Alpine já tinha recebido um aumento de 10 kW antes do dia do Test Day, seguido dos 7 kW adicionais que vieram depois das duas primeiras sessões de Treino Livre e qualificação de quarta-feira. A Alpine também recebeu mais 11 Megajoules por stint de energia disponível.

Isto veio depois de uma revisão do BoP nos GTE em que a Ferrari perdeu alguma potência, além de perder capacidade do tanque de combustível como uma mudança no ângulo mínimo para a asa traseira. A Porsche também viu os ângulos das asas traseiras serem mudados. Mas a Ferrari foi a única que sofreu alterações na potência e na capacidade de combustível.