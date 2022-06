24h de Le Mans: A história dos portugueses na edição 90 | AutoSport

Veja neste artigo a ser atualizado todos os dias, o desempenho dos nossos portugueses em ação nas 24h de Le Mans. Aqui, iremos compilar todos os artigos relativos aos representantes lusos que estão em pista em La Sarthe:

HENRIQUE CHAVES: BANDEIRA VERMELHA E A CHUVA COMPROMETEM QUALIFICAÇÃO

Henrique Chaves e sua equipa não tiveram a sorte pelo seu lado na qualificação para a edição das 24 Horas de Le Mans deste ano, tendo uma bandeira vermelha e a chuva comprometido a posição do Aston Martin número trinta e três na grelha de partida para a corrida de sábado.

O jovem português estreia-se esta semana na mais importante clássica de endurance do mundo e até à sessão que definiu a grelha de partida e permitiu aos seis mais rápidos de cada uma das classes passar à Hyperpole, tudo estava a correr bem.

Na sessão de treinos-livres da tarde Henrique Chaves continuou a sua adaptação ao selectivo traçado de La Sarthe, tendo Marco Sorensen, que com Ben Keating acompanha o português no carro número trinta e três, assinado a terceira marca entre os GTE Am, o que deixava garantias de competitividade.

Inicialmente, a qualificação até estava a correr de feição aos homens do Aston Martin Vantage AMR da TF Sport, com o dinamarquês a assinar o segundo tempo.

No entanto, pouco depois, a marca que garantia a passagem à Hyperpole foi retirada à equipa do piloto de Torres Vedras por ter sido violado os limites de pista durante a sua realização, o que atirou o carro inglês para o final da tabela de tempos.

Durante este processo, Henrique Chaves entrou para os comandos do Aston Martin, melhorando a marca da equipa, mas logo de seguida, a qualificação foi interrompida com bandeira vermelha, não lhe dando a oportunidade de continuar a sua progressão.

Quando a sessão foi retomada, a chuva apareceu, o que impediu qualquer esforço para melhorar a posição do carro número trinta e três que, assim, não tomará parte na Hyperpole, arrancando para a corrida de sábado da décima nona posição entre os concorrentes da classe GTE Am, quinquagésimo quinto da geral.

O piloto português esperava mais da qualificação, admitindo que as circunstâncias não estiveram a favor da sua equipa. “Não tivemos a sorte do nosso lado. Claro que o facto de termos violados os limites da pista é responsabilidade nossa, mas depois a bandeira vermelha e a chuva impediram-nos de melhorar a nossa situação. Acabou por ser o meu tempo a contar para a nossa posição, que foi feito com pneus usados e com muita gasolina no carro, dado que o plano não passava por realizar tempos. Sabemos que tínhamos andamento para ir à Hyperpole, mas qualquer das formas, esta é uma corrida longa e a posição ao início não é assim tão importante”, sublinhou Henrique Chaves.

Apesar da posição à partida aquém das expectativas, o jovem de Torres Vedras não desarma e mantém os objectivos ambiciosos para a sua estreia nas míticas 24 Horas de Le Mans. “Numa prova de 24 horas a posição à partida não é determinante para o resultado final, portanto, tudo está muito longe de estar perdido e a vitória continua a estar no nosso horizonte. Teremos de ser cuidadosos nos ‘stints’ iniciais para recuperarmos posições consistentemente e de forma segura. Continua a ser importante evitar problemas e penso que, se seguirmos o plano delineado no final da prova poderemos estar a lutar pela vitória”, sublinhou Henrique Chaves.

Na segunda sessão de treinos-livres, que foi realizada ao final da noite, os pilotos do Aston Martin Vantage AMR da TF Sport continuaram a trabalhar nas afinações de corrida, tendo o português realizado o décimo terceiro crono do serão, a 1,008s do mais rápido, o que diz bem da competitividade que se vive na classe GTE Am.

FILIPE ALBUQUERQUE: “ENCONTRÁMOS ALGUNS PROBLEMAS QUE PREJUDICARAM O TREINO LIVRE”

Filipe Albuquerque assegurou lugar na ‘Hyper Pole’ para as 24h de Le Mans que vai decorrer amanhã e que ditará a grelha de partida entre os seis mais rápidos para o arranque da mais emblemática e mítica prova do automobilismo mundial.

Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Will Owen ao volante do Oreca da United Autosports foram os quintos mais rápidos no treino cronometrado depois de terem enfrentado alguns problemas nos primeiros treinos livres. Ainda assim, o objetivo para hoje está cumprido e amanhã começará tudo do início: “Infelizmente o nosso carro hoje estava muito diferente de Domingo passado no pré-teste. Encontrámos alguns problemas que prejudicaram o treino livre e não nos permitiram ser tão competitivos. Por isso, fomos para a qualificação menos preparados do que gostaríamos, mas conseguimos o quinto tempo que nos vai permitir amanhã discutir os primeiros lugares entre os LMP2”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Amanhã terá lugar a qualificação somente entre os seis mais rápidos de hoje: “E qualquer um pode arrecadar a ‘pole’. Vamos ver quem conseguirá fazer a volta perfeita neste circuito tão particular. Não é que o primeiro lugar da grelha seja determinante para o resultado final, mas dá sempre motivação, isso é certo”, rematou Filipe Albuquerque.

TOYOTA#7 NA FRENTE, FÉLIX DA COSTA 2º, FILIPE ALBUQUERQUE 5º NA QUALIFICAÇÃO

No primeiro treino livre liderou o Toyota #8, desta feita, na qualificação foi a vez do Toyota GR010 Hybrid #7 de Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez a liderar, com um registo de 3:27.247, enquanto os seus colegas de equipa do #8 tiveram problemas e quedaram-se pela 29ª posição.

Novamente os dois Glickenhaus 007 LMh estiveram em bom plano com o #708 de Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani em segundo, a 0.108s da frente, com os colegas de equipas do #709, Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux em terceiro a 0.731s. Desta feita o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Team de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere foi quarto a 2.409, com o Hypercar Toyota GR010 Hybrid #8 apenas na 29ª posição a 13.595 da frente.

Na LMP2, na frente ficou o Oreca 07 – Gibson #31 da WRT, de Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast, que bateram o Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/Félix da Costa/Will Stevens por 0,226s, com o Oreca 07 – Gibson #41 da Realteam By WRT de Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato, equipa onde está o angolano, que corre com licença portuguesa, logo a seguir 0,316s mais atrás.

Seguiram-se, na quarta posição o Oreca 07 – Gibson #23 da United Autosports USA de Alexander Lynn/Oliver Jarvis/Joshua Pierson com um registo de 3:30.568s, um pouco melhor que o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports USA de Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen que fizeram 3:30.639 e o quarto lugar da classe. Os homens da Algarve Pro Racing ficaram desta feita mais atrasados. Como se percebe, os portugueses vão à Hiperpole.

Na LM GTE Pro liderou o Porsche 911 RSR – 19 #92 da Porsche GT Team de Laurens Vanthoor, um décimo na frente do Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de António Garcia com o Porsche 911 RSR – 19 #91 da Porsche GT Team de Frédéric Makowiecki em terceiro.

Na LM GTE Pro Am, liderança para o Aston Martin Vantage AMR #98 da Northwest de David Pittard, na frente de três Ferrari 488 GTE Evo o#57 da Kessel Racing, o #54 da AF Corse e o #85 da Iron Dames. O carro do português Henrique Chaves, o Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport foi apenas 19º da sua classe.

TOYOTA LIDERA 1º TREINO LIVRE, FÉLIX DA COSTA 2º DA LMP2

O Toyota GR010 Hybrid #8 da Toyota Gazoo Racing de Sébastien Buemi/Brendon Hartley E Ryo Hirakawa lideraram a primeira sessão de treinos livres das 24 horas de le mans, negando à Scuderia Cameron Glickenhaus uma dobradinha, que mantiveram durante muito tempo na sessão.

uma volta de Brendon Hartley já na fase final da longa sessão, tirou do topo os carros vermelhos com o Glickenhaus 007 Lmh #709 da Glickenhaus Racing de Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux em segundo a 0.476s na frente do Glickenhaus 007 Lmh #708 da mesma equipa, o de Olivier Pla/Romain Dumas/Luis Felipe Derani em terceiro a 0.661s da frente.

No quarto lugar surge o melhor dos Lmp2, O Oreca 07 – Gibson #23 Da United Autosports USa de Alexander Lynn/Oliver Jarvis/Joshua Pierson, que ficou a 0.797s da frente, ainda assim na frente doutros Hypercar, nomeadamente o Toyota Gr 010 Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez.

Mailleux tinha registado a volta mais rápida das três horas da sessão bem cedo, Derani subiria para o segundo lugar atrás do seu colega de equipa à passagem da 1ª hora, aí permanecendo ambos durante quase todo o resto da sessão, até que Hartley saltou para o primeiro lugar.

A alpine foi apenas quinta classificada na classe, mas terminou a sessão atrás de três LMP2, no oitavo lugar. E num deles, estava um português…

O Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/António Felix Da Costa/Will Stevens foi segundo da Lmp2, na frente doutros Oreca 07 – Gibson, o #9 da Prema Orlen Team De Robert de Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo, com o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Team de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere logo a seguir.

Em 7º e 8º da LMP2 ficaram os dois carros da Algarve Pro Racing, o Oreca 07 – Gibson #45 de Steven Thomas/James Allen/R. Binder e o Oreca 07 – Gibson #4 da Algarve Pro Racing de Sophia Floersch/John Falb/Jack Aitken, com o #22 da United Autosports USA de Philip Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen apenas na 11ª posição da sua classe.

Na Frente da LMGTE Pro ficou o Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg, seguindo-se Chevrolet Corvette C8.R #64 ‘irmão’ de Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims a 0.110s e no 3º lugar o Porsche 911 RSR- 19 #91 da Porsche GT Team de Gianmaria Bruni/Richard Lietz/Frederic Makowiecki a 0.721s dos melhores da classe.

Por fim na Na LmGTE Am, os mais rápidos foram os homens da Weathertech Racing, Cooper Macneil/Julien Andlauer/Thomas Merrill no Porsche 911 RSR- 19.

Segundo posto para o Porsche 911 RSR- 19 da GR Racing de Michael Wainwright/Riccardo Pera/Benjamin Barker e no terceiro lugar o Aston Martin Vantage AMR da TF Sport de Ben Keating/Henrique Chaves/Marco Sorensen.

HENRIQUE CHAVES: ESTREIA NO PALCO DE SONHO

É mais um representante luso em Le Mans e um dos estreantes do ano. Henrique Chaves irá enfrentar os desafios da mítica prova pela primeira vez, ao volante de um Aston Martin Vantage AMR. O piloto compete pela TF Sport também no ELMS, mas as boas prestações no ALMS e no campeonato europeu convenceram a equipa a dar-lhe a vaga que ficou livre na segunda corrida do ano, em Spa. A estreia não podia ter corrido melhor e Chaves conquistou um segundo lugar na prova belga, com os seus colegas de equipa Ben Keating e Marco Sorensen, que estão na vice-liderança do campeonato LMGTE Am. É a sétima participação de Keating em Le Mans que já subiu ao pódio por duas vezes (2018 e 2021) na classe LMGTE AM, enquanto Sorensen vai para a oitava participação em Le Mans. O bicampeão do mundo de LMGTE Pro (2016 e 2019/2020) ainda não venceu em Le Mans e tem “apenas” um terceiro lugar em seu nome. Mas são dois nomes de peso para acompanhar Chaves, que é um piloto Silver, mas seguramente com mais argumentos que outros Silver que competem.

Chaves já venceu o International GT Open em 2020 e o GT World Challenge Europe Sprint Cup em 2021 e desde que se mudou para os GT´s tem estado em grande. Este ano continua a competir no GT World Challenge, mas está claramente focado em apostar no WEC, agora que esta oportunidade surgiu. Chaves nunca escondeu que pretendia mostrar-se às marcas para garantir o seu futuro como piloto profissional e está na montra certa para o fazer. Olhando ao que fez em Spa, há motivos para ficar otimista, pois os stints do piloto luso foram muito bons e uma excelente amostra. Terá de enfrentar pela primeira vez os desafios de La Sarthe, mas com a experiência dos seus colegas de equipa e com o seu talento, conseguirá certamente ultrapassá-los da melhor forma. É mais um piloto luso que nos pode encher de orgulho nesta edição das 24h de Le Mans.

ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA: EM BUSCA DA PRIMEIRA VITÓRIA EM LE MANS

António Félix da Costa chega pela quinta vez a La Sarthe. Depois de dois anos como piloto oficial BMW em LMGTE, onde ganhou o gosto pelas corridas de endurance, o português quase ganhava na sua primeira corrida em LMP2. A luta foi renhida entre o seu #38 da JOTA e o #22 da United, com o seu compatriota Albuquerque do outro lado da barricada. Em 2020 (ano do seu título na Fórmula E) a sorte sorriu a Albuquerque, mas Félix da Costa quer vencer desta vez.

Está em quinto lugar do campeonato LMP2, com os seus companheiros de equipa Roberto Gonzalez e Will Stevens. O ano tem sido positivo para a tripulação do Oreca #38 da JOTA com um quinto lugar na prova de abertura do campeonato e um terceiro lugar em Spa, ensaio geral para Le Mans. Ao seu lado tem dois pilotos que estão habituados a correr em La Sarthe. Roberto Gonzalez vai para a sua sexta participação em Le Mans e é um piloto Silver cada vez mais competente. Will Stevens também já tem muitas voltas dadas em La Sarthe tendo já vencido em LMGTE AM e terminado duas vezes no pódio em LMP2. Stevens substitui Anthony Davidson que pendurou o capacete no ano passado.

É assim uma tripla de peso, com conhecimento de causa e muita rapidez. Stevens e Félix da Costa são dos mais rápidos do pelotão e Gonzalez está cada vez mais sólido, cometendo poucos erros.

Frescas na memória, estão as imagens dos stints de Félix da Costa na edição do ano passado, especialmente o primeiro, em condições muito difíceis, com a pista molhada, deixando toda a concorrência para trás. Será na sua quinta aparição na pista francesa que Félix da Costa prova o champanhe no primeiro lugar do pódio? A concorrência é feroz, mas o #38 é um dos favoritos. Num ano em que as esperanças de reconquistar o título da Fórmula E são cada vez menores, o português vai dar tudo para conquistar troféus no WEC e com várias marcas interessadas nos serviços do piloto português, Le Mans é a montra ideal para voltar a provar toda a sua qualidade.

FILIPE ALBUQUERQUE: RECUPERAR TERRENO

Filipe Albuquerque regressa onde já foi feliz. O piloto português é uma das estrelas da United Autosports e o seu carro #22. Terá como companheiros de equipa Phil Hanson e Will Owen, colegas habituais do piloto luso este ano no WEC. A tripulação do #22 chega a Le Mans em sétimo lugar do campeonato e pretende encurtar as distâncias para os homens da frente.

Para já não tem sido um ano muito produtivo para Albuquerque no WEC, com um sétimo lugar em Sebring e um quinto lugar em Spa. O #22 da United costuma ser muito forte no traçado belga, mas este ano as coisas não correram de feição. No entanto, a experiência de Albuquerque e Phil Hanson será muito importante.

Será a nona participação de Albuquerque em Le Mans. Em 2014 e 2015 pela Audi (tendo sido o rookie do ano em 2014), em 2016 com a RGR Sport by Morand e desde então com a United Autosports. As três primeiras tentativas com a United revelaram-se infrutíferas, dada a pouca competitividade do Ligier JS P217-Gibson, mas no primeiro ano que a equipa usou o Oreca 07-Gibson, o português venceu Le Mans na sua classe. No ano passado a corrida não sorriu ao português, que terminou em 18º na sua classe, mas já se sabe… Não são os pilotos que escolhem Le Mans, é Le Mans que escolhe os pilotos.

Depois de três anos com a Hanson e Paul di Resta, no ano passado, Albuquerque correu com Hanson e Fábio Scherer e este ano, Scherer deu o lugar a Owen que já correu com Albuquerque em 2017.

O objetivo é lutar pela vitória na classe LMP2. Apesar de um arranque de época menos forte, a United já mostrou que sabe vencer em Le Mans e basta recordar a exibição de 2020 (ano do título em LMP2), que deu a vitória e a de 2019, a última com um Ligier, em que a equipa foi perfeita. Só assim o quarto lugar foi possível. Hanson já tem muita experiência, apesar da sua juventude e vai para a sua quinta presença em La Sarthe, e Owen também irá fazer a sua quinta aparição na mítica prova francesa. Assim, é uma tripulação com experiência e Hanson já provou que está à altura do desafio tendo feito os últimos stints na vitória de 2020.

Albuquerque luta pelo título no IMSA e este ano parece bem lançado para o conseguir. Mas um triunfo em Le Mans pode relançar a candidatura ao título no WEC. A máquina é boa, a equipa é boa e os pilotos são bons. Estão todos os ingredientes reunidos para que o português volte ao pódio em Le Mans, sendo um dos favoritos à vitória.