24h de Le Mans, 7ª hora: Toyota #8 na frente | AutoSport

Chegamos à sétima hora de prova e a Toyota continua a liderar a prova. O primeiro lugar tem sido dividido entre o #7 (Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez) e o #8 (Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa). Na passagem da hora quatro , era o #7 na frente mas um erro de José Maria Lopez permitiu a subida do #8 para a liderança. Na entrada para a sexta hora o #7 voltou para a frente da corrida mas agora é novamente o #8 na liderança, com pouco mais de dois segundos de vantagem para o #7. Seguem-se os Glickenhaus #708 (Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani) e #709 (Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux), com o Alpine #36 (André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere) a ficar para trás com uma penalização por excederem a velocidade no pit lane e um problema na transmissão do Alpine A480.

Em LMP2, António Félix da Costa assumiu o comando do Oreca #38 (Roberto Gonzalez/Félix da Costa/Will Stevens) da JOTA em luta acesa com o #9 da Prema (Robert Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo). Gonzalez não perdeu muito tempo nos seus turnos de condução pelo que o #38 continua na frente da corrida e com excelente andamento. No #22 (Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen) é Will Owen que está aos comandos do Oreca de Albuquerque, na 16ª posição na sua classe. O #45 (Steven Thomas/James Allen/René Binder e o #47 (Sophia Floersch/John Falb/Jack Aitken) da Algarve Pro Racing estão na 17ª e na 25ª posição, respetivamente. O #41 Realteam By WRT (Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato) é 14º.

Nos LMGTE AM o Porsche #92 (Michael Christensen / Kevin Estre / Laurens Vanthoor) lidera a corrida, seguido do #91 (Gianmaria Bruni/ Richard Lietz/ Fred Makowiecki) está na segunda posição, depois de um furo do Corvette #63 ( Antonio Garcia Jordan Taylor Nicky Catsburg), numa altura que estava na segunda posição. Agora é o #51 (Alessandro Pier Guidi / James Calado / Daniel Serra) no top 3.

Nos LMGTE AM é o Porsche #79 (Cooper Macneil / Julien Andlauer / Thomas Merrill) na frente das operações, seguido do Aston Martin#98 (Paul Dalla Lana / David Pittard / Nicki Thiim) e do Porsche #77 (Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell). O Aston Martin #33 (Ben Keating / Henrique Chaves /Marco Sorensen) de Henrique Chaves que fez uma excelente recuperação nos primeiros stints, fruto do grande trabalho de Sorensen, aproveitado por Chaves e Keating, está na quarta posição na luta pela vitória.

A noite já caiu em Le Mans e com sete horas de prova, não houve ainda um Safety Car.

Resultados online AQUI