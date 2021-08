24 Le Mans: Vários incidentes obrigam a novo Safety Car | AutoSport

Vários incidentes, cremos que devido à chuva e ao anoitecer, em zonas diferentes do traçado francês, obrigaram à entrada dos Safety Car. Um acidente que envolveu dois carros da United Autosports os #23 e #32 perto da passagem Dunlop e outro incidente, onde vários pilotos ignoraram as bandeiras amarelas já acenadas, e que envolveu o Oreca 07 – Gibson #1 com Sophia Flörsch parado no meio da pista.

Neste incidente em particular, estiveram envolvidos o Aurus 01 #26 da G-Drive e o Ligier #74 da Racing Team Asia Euroasia, para além do Oreca #1. Todos os pilotos parecem ter saído do acidente sem problemas físicos.

Os Oreca #32 e #23 tocaram-se e ambos parecem muito danificados.