24 Horas Le Mans: Toyota#7 na frente, Félix da Costa 2º, Filipe Albuquerque 5º na Qualificação | AutoSport

No primeiro treino livre liderou o Toyota #8, desta feita, na qualificação foi a vez do Toyota GR010 Hybrid #7 de Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez a liderar, com um registo de 3:27.247, enquanto os seus colegas de equipa do #8 tiveram problemas e quedaram-se pela 29ª posição.

Novamente os dois Glickenhaus 007 LMh estiveram em bom plano com o #708 de Olivier Pla/Romain Dumas/Felipe Derani em segundo, a 0.108s da frente, com os colegas de equipas do #709, Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux em terceiro a 0.731s. Desta feita o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Team de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere foi quarto a 2.409, com o Hypercar Toyota GR010 Hybrid #8 apenas na 29ª posição a 13.595 da frente.

Na LMP2, na frente ficou o Oreca 07 – Gibson #31 da WRT, de Sean Gelael/Robin Frijns/René Rast, que bateram o Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/Félix da Costa/Will Stevens por 0,226s, com o Oreca 07 – Gibson #41 da Realteam By WRT de Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato, equipa onde está o angolano, que corre com licença portuguesa, logo a seguir 0,316s mais atrás.

Seguiram-se, na quarta posição o Oreca 07 – Gibson #23 da United Autosports USA de Alexander Lynn/Oliver Jarvis/Joshua Pierson com um registo de 3:30.568s, um pouco melhor que o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports USA de Phil Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen que fizeram 3:30.639 e o quarto lugar da classe. Os homens da Algarve Pro Racing ficaram desta feita mais atrasados. Como se percebe, os portugueses vão à Hiperpole.

Na LM GTE Pro liderou o Porsche 911 RSR – 19 #92 da Porsche GT Team de Laurens Vanthoor, um décimo na frente do Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de António Garcia com o Porsche 911 RSR – 19 #91 da Porsche GT Team de Frédéric Makowiecki em terceiro.

Na LM GTE Pro Am, liderança para o Aston Martin Vantage AMR #98 da Northwest de David Pittard, na frente de três Ferrari 488 GTE Evo o#57 da Kessel Racing, o #54 da AF Corse e o #85 da Iron Dames. O carro do português Henrique Chaves, o Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport foi apenas 19º da sua classe.