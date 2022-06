24 Horas Le Mans: Toyota vence sem contestação e Glickenhaus sobe ao pódio | AutoSport

O Toyota #8 venceu a edição 90 das 24 Horas de Le Mans, batendo o carro-irmão, o Toyota #7. A luta pela vitória à geral e na classe maior do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, os Hipercarros deu-se apenas entre os dois carros nipónicos. O Glickenhaus #709 subiu ao pódio, depois do #708 da estrutura norte-americana e o Alpine #36 terem tido alguns problemas que os retiraram da luta pelo terceiro lugar.

O Toyota #7 liderou durante grande parte da corrida, mas depois de um problema elétrico já na segunda metade da mítica prova de resistência, o #8 herdou o primeiro lugar e não mais deixaram escapar.

Entre os LMP2 a vitória tem sabor português. António Félix da Costa, Will Stevens e Roberto Gonzalez venceram na classe aos comandos do Oreca #38 da JOTA. A liderança nunca esteve em causa após um brilhante início de corrida por parte do piloto luso.

O Oreca #9 da Prema terminou a mais de 2 minutos do líder, tendo atrás de si o segundo carro da JOTA, o Oreca #28.

A classe GTE-Pro foi a mais dramática de todas em La Sarthe. Os Corvette lideraram a prova, mas tiveram de abandonar os dois carros durante a segunda metade da corrida – um problema mecânico no #63 e um acidente causado por um LMP2 fez desistir o #64 – deixaram a Porsche e a Ferrari a discutirem a vitória. O Porsche #91 venceu com 45s de vantagem sobre o Ferrari #51 e o #52 dos carros italianos fechou o pódio.

Nos GTE-Am o estreante em Le Mans Henrique Chaves venceu juntamente com Marco Sorensen e Ben Keating no Aston Martin Vantage #33 da TF Sport. Durante a noite alcançaram o primeiro posto através de uma boa prestação dos seus pilotos e de uma boa estratégia da equipa. Deixaram o Porsche #79 da Weathertech Racing a mais de 44s e o Aston Martin #98 da Northwest AMR fechou o pódio nesta classe.

Tempos Online aqui.

(em atualização)