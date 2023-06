24 Horas Le Mans: Toyota lidera primeiro treino livre | AutoSport

Foi uma primeira sessão de testes da edição centenária das 24 Horas de Le Mans acidentada, que após a segunda suspensão sob bandeira vermelha não foi mais retomada, mas onde a Toyota saiu por cima dos adversários, liderando com os seus dois Toyota GR010 Hybrid a tabela de tempos. Brendon Hartley no carro nº8 dos nipónicos foi o piloto mais rápido em La Sarthe, batendo Kamui Kobayashi no nº7, por 0.133s.

Com problemas estão o Chevrolet Corvette C8.R nº33, depois do acidente de Nico Varrone que terminou com o treino, e os Aston Martin Vantage AMR nº777 da D’Station Racing (com Casper Stevenson ao volante) e o Oreca nº13 da Tower Motorsports (pilotado por Steven Thomas). O GTE-Am perdeu o controlo nos Esses e bateu com violências nas barreiras e foi depois levado à frente pelo Oreca LMP2. Os pilotos estão bem, mas o episódio entre o Aston Martin e o Oreca levou a uma interrupção de 43 minutos na sessão, que depois não foi retomada no segundo incidente.

Pietro Fittipaldi liderou os LMP2 no Oreca nº28 da, com o registo de 3:34.579s, enquanto o Aston Martin Vantage AMR nº 55 da GMB Motorsport foi o mais rápido entre os GTE-Am, com Marco Sorensen aos comandos.

TEMPOS ONLINE, AQUI.

Foto: José Bispo/JBphotopress