24 Horas Le Mans: Toyota lidera 1º treino livre, Félix da Costa 2º da LMP2 | AutoSport

O Toyota GR010 Hybrid #8 da Toyota Gazoo Racing de Sébastien Buemi/Brendon Hartley E Ryo Hirakawa lideraram a primeira sessão de treinos livres das 24 horas de le mans, negando à Scuderia Cameron Glickenhaus uma dobradinha, que mantiveram durante muito tempo na sessão.

uma volta de Brendon Hartley já na fase final da longa sessão, tirou do topo os carros vermelhos com o Glickenhaus 007 Lmh #709 da Glickenhaus Racing de Ryan Briscoe/Richard Westbrook/Franck Mailleux em segundo a 0.476s na frente do Glickenhaus 007 Lmh #708 da mesma equipa, o de Olivier Pla/Romain Dumas/Luis Felipe Derani em terceiro a 0.661s da frente.

No quarto lugar surge o melhor dos Lmp2, O Oreca 07 – Gibson #23 Da United Autosports USa de Alexander Lynn/Oliver Jarvis/Joshua Pierson, que ficou a 0.797s da frente, ainda assim na frente doutros Hypercar, nomeadamente o Toyota Gr 010 Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez.

Mailleux tinha registado a volta mais rápida das três horas da sessão bem cedo, Derani subiria para o segundo lugar atrás do seu colega de equipa à passagem da 1ª hora, aí permanecendo ambos durante quase todo o resto da sessão, até que Hartley saltou para o primeiro lugar.

A alpine foi apenas quinta classificada na classe, mas terminou a sessão atrás de três LMP2, no oitavo lugar. E num deles, estava um português…

O Oreca 07 – Gibson #38 da Jota de Roberto Gonzalez/António Felix Da Costa/Will Stevens foi segundo da Lmp2, na frente doutros Oreca 07 – Gibson, o #9 da Prema Orlen Team De Robert de Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo, com o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Team de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere logo a seguir.

Em 7º e 8º da LMP2 ficaram os dois carros da Algarve Pro Racing, o Oreca 07 – Gibson #45 de Steven Thomas/James Allen/R. Binder e o Oreca 07 – Gibson #4 da Algarve Pro Racing de Sophia Floersch/John Falb/Jack Aitken, com o #22 da United Autosports USA de Philip Hanson/Filipe Albuquerque/Will Owen apenas na 11ª posição da sua classe.

Na Frente da LMGTE Pro ficou o Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburg, seguindo-se Chevrolet Corvette C8.R #64 ‘irmão’ de Tommy Milner/Nick Tandy/Alexander Sims a 0.110s e no 3º lugar o Porsche 911 RSR- 19 #91 da Porsche GT Team de Gianmaria Bruni/Richard Lietz/Frederic Makowiecki a 0.721s dos melhores da classe.

Por fim na Na LmGTE Am, os mais rápidos foram os homens da Weathertech Racing, Cooper Macneil/Julien Andlauer/Thomas Merrill no Porsche 911 RSR- 19.

Segundo posto para o Porsche 911 RSR- 19 da GR Racing de Michael Wainwright/Riccardo Pera/Benjamin Barker e no terceiro lugar o Aston Martin Vantage AMR da TF Sport de Ben Keating/Henrique Chaves/Marco Sorensen.