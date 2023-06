24 Horas Le Mans: Porsche 963 de António Félix da Costa arranca da 60ª posição da grelha | AutoSport

A grelha de partida para a corrida que celebra o centenário das 24 Horas de Le Mans foi atualizada ontem e sofreu algumas alterações, entre elas a ‘queda’ do Porsche 963 nº38 da Hertz Team JOTA para a 60ª posição.

Na sessão de qualificação de quarta-feira, a tripulação do Hypercar privado não conseguiu estabelecer um tempo por volta devido a problemas técnicos. No primeiro documento publicado pelo WEC o carro estava na 16ª posição provisória que foi ontem atualizada, passando para a penúltima linha da grelha, na 60ª posição, atrás de todos os LMGTE-Am.

O Oreca #13 da Tower Motorsports também viu a sua posição alterada, tendo de cumprir uma paragem de três minutos no início da corrida devido a um toque com um adversário, assim como o Aston Martin Vantage GTE nº 777 da D’station Racing que parte da última posição da grelha.

Foto: José Bispo/JBphotopress