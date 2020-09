24 horas Le Mans: Peugeot vai ter um Hypercarro

A Peugeot e a total aproveitam esta 88ª edição das 24 Horas de Le Mans, para dar início oficial ao seu projeto Le Mans Hypercar (LMH). Um novo conjunto de regulamentos que anuncia uma nova era para as corridas de endurance, foi o pretexto certo para a transição energética das duas empresas e depois de muita indefinição, o projeto está agora finalmente confirmado: A Peugeot vai ter um Hypercarro para o Mundial de endurance/24 horas Le Mans.

“Le Mans é o graal do automóvel”, diz Jean-Philippe Imparato, Director da Marca Peugeot. “É a corrida que determina o vencedor. Para nós, representa três vitórias mas também muito suor, lágrimas, alegria e um incrível espírito de equipa com a Total, com quem estamos a celebrar em 2020 os 25 anos de colaboração entre as nossas duas empresas. A escolha da categoria LMH foi ditada por vários critérios, incluindo o de uma certa liberdade aerodinâmica. Isto permite a integração, com o apoio de Peugeot Design, dos códigos estéticos da Marca. Esta colaboração já começou e, para as 24 Horas de Le Mans 2020, permitir-nos-á projetar esboços que revelem as primeiras impressões do desenho e incorporem os princípios reguladores fundamentais, particularmente em termos de dimensões”, disse Jean-Philippe Imparato.

A Peugeot, em associação com a Total, iniciou assim o desenvolvimento de um Hypercarro híbrido eletrificado com um desenho icónico que assinará o “Neo Performance”. A sua potência atingirá os 500 kW e terá tração às 4 rodas. Após o lançamento das várias fases de estudo para a arquitetura geral, o conceito aerodinâmico e a escolha da arquitetura do motor, a arquitetura eléctrica será ‘congelada’, seguida do conceito do grupo moto-propulsor híbrido. Todos os departamentos técnicos da Peugeot Sport estão envolvidos nestas fases.