24 Horas Le Mans: Os Ferrari 499P foram os mais rápidos na qualificação; lusos fora da Hyperpole | AutoSport

Foi um boa demonstração do que podemos esperar pela discussão da pole position das 24 Horas de Le Mans na classe Hypercar. Ambos os Ferrari 499P ocuparam as duas primeiras posições na tabela de tempos na sessão de treinos cronometrados que apurou os carros que estarão presentes amanhã na Hyperpole.

3:25.213s foi quanto demorou Antonio Fuoco a completar a sua volta mais rápida, com os oito carros que passaram à Hyperpole da classe principal do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) separados por menos de 1 segundo no final dos mais de 13 quilómetros do Circuito de la Sarthe.

Os pilotos lusos em competição na edição do centenário das 24 Horas de Le Mans não conseguiram passar à Hyperpole. António Félix da Costa assistiu da box da Hertz Team Jota às dificuldades de Will Stevens com o Porsche 963. Com problemas no carro alemão, o piloto britânico pouco pôde fazer e não registou qualquer tempo na sessão. Espera-se que a equipa consiga resolver a questão a tempo do treino livre de logo à noite e ter o carro a 100% para a corrida que começa no sábado.

Filipe Albuquerque esteve aos comandos do Oreca nº22 da United Autosports, mas ficou a 0.836s do melhor tempo de Pietro Fittipaldi, sendo o 12º piloto mais rápido da classe LMP2.

A sessão de treinos cronometrados foi, à semelhança do que aconteceu no treino livre anterior, acidentado e com dois períodos de bandeiras vermelhas e algumas ‘slow zones’ que tiveram impacto nas tentativas de voltas rápidas.

Um dos incidentes que levou à suspensão da sessão ocorreu com Filipe Albuquerque que esteve ao volante do Oreca nº22 da United Autosports para tentar levar o carro à discussão da Hyperpole na classe LMP2. O luso estava a ultrapassar uma fila de carros em velocidade muito lenta – algo que se viu em mais ocasiões na preparação das voltas rápidas dos pilotos, mas que se torna perigoso na chicane que antecede a reta da meta – quando o Oreca nº36 da Alpine Elf Team cortou a curva, tocando no carro pilotado pelo luso.

Na classe Hypercar, a Toyota colocou-se rapidamente nos dois primeiros lugares da tabela de tempos, com o Ferrari 499P nº51 com Alessandro Pier Guidi no terceiro lugar. Frédéric Makowiecki relegou o piloto italiano para o quarto lugar, registando um melhor tempo aos comandos do Porsche 963 nº5 da Porsche Penske Motorsport. No entanto, depois do segundo período de bandeiras vermelhas, os dois Ferrari 499P saltaram para a frente dos Toyota GR010 – Hybrid, com o nº50 de Antonio Fuoco à frente do nº51.

Até final, Kevin Estre tentou colocar um terceiro Porsche 963 entre os oito carros que passam à discussão da Hyperpole, mas sem sucesso, ficando o carro nº6 no nono posto, atrás do Cadillac V-Series.R nº2 da Cadillac Racing e com Earl Bamber ao volante. Atrás dos 499P da Ferrari seguiram-se Jose Maria Lopez no nº7 da Toyota, Ryo Hirakawa no nº 8 dos nipónicos, Makowiecki no Porsche nº5 e Felipe Nasr no 75 da marca alemã e o Cadillac nº3 de Sébastien Bourdais.

Nos LMP2 Pietro Fittipaldi voltou a ser o mais rápido, dando seguimento ao que tinha feito no treino, aos comandos do Oreca #28 da JOTA, batendo Louis Delétraz no carro da WRT por apenas 0.002s. Os carros apurados para a Hyperpole nesta classe, ficaram separados por 0.6s, o que revela bem as curtas diferenças que se podem esperar entre os concorrentes do pelotão.

Na LMGTE-Am, Alessio Rovera levou o Ferrari 488 GTE Evo nº83 da Richard Mille AF Corse ao lugar de destaque na tabela de tempos, tendo completado a sua volta mais rápida com uma diferença de 0.037s para o Ferrari de Davide Rigon e da AF Corse.

TEMPOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: José Bispo/JBphotopress