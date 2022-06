24 horas Le Mans: Nyck de Vries substitui Philippe Cimadomo… que foi impedido de correr | AutoSport

Nyck de Vries foi chamado à última da hora para correr nas 24 Horas de Le Mans, com a equipa TDS Vaillante, na sequência da exclusão de Philippe Cimadomo, que depois de vários acidentes e incidentes foi impedido de correr pelos Comissários, devido a questões de segurança.

Como é óbvio, não é qualquer um que pode correr em Le Mans, e mesmo que as ‘credenciais’ de Cimadomo o permitissem, o que fez em pista nas primeiras sessões fez franzir a teste a muita gente e a fazer soar as campainhas de alarme na direção de Prova, que rapidamente decidiu interditar a sua presença em pista.

O substituto será o neerlandês Nyck de Vries, Campeão Mundial de Fórmula E de 2021.