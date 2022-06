24 Horas Le Mans: Novo azar para o #22 de Filipe Albuquerque | AutoSport

O azar voltou a bater à porta da United Autosports e à tripulação do Oreca #22. Depois de terem perdido algumas voltas nos primeiros instantes das 24 Horas de Le Mans, o carro ocupava o nono lugar entre os LMP2, mas a cerca de 4 horas e 25 minutos do final da prova, Phil Hanson teve de parar na berma da pista e reiniciar os sistemas do Oreca.

O carro regressou à pista e parou logo a seguir na box. Passaram a ocupar o 13º posto da classificação da classe, depois de terem realizado uma recuperação notável durante as 18 horas de corrida anteriores.