24 Horas Le Mans: Carro de Filipe Albuquerque na gravilha na primeira volta | AutoSport

Will Steven, companheiro da equipa de Filipe Albuquerque aos comandos do Oreca #22 da United Autosports, começou da pior forma a edição 90 das 24 Horas de Le Mans. Owen seguiu em frente para a caixa de gravilha nos primeiros metros da prova francesa, tendo sido “apertado” por dois adversários, um de cada lado, e sofreu alguns danos no LMP2. O carro foi recuperado, mas perdeu pelo menos 3 voltas.

Também o carro #47 da Algarve Pro Racing, com Sophia Flörsch ao volante, sentiu dificuldades na primeira volta e está a dirigir-se muito devagar para a box e o #41 da Realteam by WRT de Rui Andrade também já parou com um furo num dos pneus do carro.

Nos LMP2, António Félix da Costa é o terceiro classificado atrás do #9 da Prema e do #31 da WRT.

Foto: JB Photopress/José Bispo