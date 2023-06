24 Horas Le Mans: Cadillac #3 apenas com danos mínimos | AutoSport

Durante a sessão da Hyperpole, onde a Ferrari alcançou os dois primeiros lugares da grelha de partida para a corrida do centenário das 24 Horas de Le Mans, o Cadillac V-Series.R nº3 ficou parado em pista com um princípio de incêndio a irromper do LMDh da Cadillac Racing. No entanto, o protótipo sofreu danos mínimos e a equipa trocou o seu motor apenas por precaução.

Em declarações ao Sportscar365.com, o diretor de operações da equipa Mike O’Gara confirmou que não houve qualquer dano estrutural na unidade motriz do Cadillac e que a rapidez de Sébastien Bourdais ao usar o extintor foi preciosa para não existirem mais problemas.

Afastados do último treino que ocorreu depois da Hyperpole, a Cadillac espera que na sessão de 15 minutos do Warm-Up de amanhã, antes do início da corrida, possam certificar “que não há fugas, vamos colocar travões de carbono novos e certificar-nos de que estão instalados e prontos a funcionar, e vamos em frente”, disse o responsável.

A corrida do centenário da clássica francesa de resistência tem início amanhã às 15 horas em Portugal continental, com os Ferrari nº50 e nº51 na frente do pelotão.

Foto: José Bispo/JBphotopress