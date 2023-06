24 Horas Le Mans: Boa jogada estratégica da JOTA e de António Félix da Costa | AutoSport

Com Fábio Mendes

Saindo do fundo da grelha de partida por não ter registado qualquer tempo durante a sessão de qualificação de quarta-feira, o Porsche 963 da Hertz Team Jota pilotado por António Félix da Costa aproveitou o prematuro período de Safety Car na corrida do centenário das 24 Horas de Le Mans para poder, em teoria, ter vantagem sobre alguns dos seus adversários diretos.

Apenas na segunda volta, dois incidentes levaram Eduardo Freitas e a restante equipa de direção de prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) a enviar os três Safety Car para a pista, mantendo o pitlane aberto. Félix da Costa entrou nas boxes ainda com SC em pista, tentando esticar este stint, numa altura em que os comissários recolocavam as barreiras da saída da chicane Daytona. Com isso, a estratégia do carro #38 vai permitir ficar mais tempo em pista, enquanto os outros Hypercar forem às boxes, visto que após esta decisão da equipa privada, o pitlane foi fechado para se poder reagrupar o pelotão por classes. Além de ter ‘esticado’ o stint do piloto luso, a Jota beneficiou do agrupamento da classe Hypercar, sem que Félix da Costa tivesse de correr riscos a ultrapassar os concorrentes dos GTE-Am e LMP2, que também estão em luta com os seus próprios adversários.

35 minutos depois, o Safety Car entrou nas boxes e a corrida recomeçou, sem grandes mudanças nas primeiras curvas do traçado francês. Félix da Costa já era 13º, numa boa operação para o português que recuperou posições sem forçar, podendo apostar agora numa estratégia alternativa.

Foto: José Bispo/JBphotopress