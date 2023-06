24 Horas Le Mans, António Félix da Costa: “lutar por um lugar no pódio” | AutoSport

António Félix da Costa vai disputar este fim de semana, a edição do centenário das 24 horas de Le Mans na categoria principal do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) Hypercar, ao volante do Porsche 963 da Hertz Team JOTA, com os seus colegas de equipa Will Stevens e Yifei Ye. Depois da vitória em 2022 na classe LMP2, o piloto português quer este ano lutar pelo pódio na nova classe.

A Hertz Team JOTA, a equipa privada na classe Hypercar, lutará em pista contra as estruturas oficiais da Porsche, Ferrari, Peugeot, Toyota e Cadillac. No entanto as ambições da equipa não são apenas participar, mas sim de lutar por um lugar no pódio, procurando garantir uma corrida isenta de erros, problemas mecânicos e acidentes, de forma a poderem utilizar a consistência e regularidade como a sua grande arma.

“Este é um grande momento para mim e para a Hertz Team JOTA, já ganhei esta corrida na LMP2, mas agora é para lutar à geral”, afirmou António Félix da Costa. “Depois de muito trabalho, preparação do nosso carro e esforço de toda a equipa, chegou a altura das 24 horas de Le Mans e acredito que estamos preparados para este grande desafio. Sabemos que somos uma equipa privada e lutamos contra várias marcas oficiais, com orçamentos bem mais elevados, mas também sabemos do valor desta grande equipa, que conta com alguns dos melhores engenheiros do automobilismo mundial, portanto encaramos esta corrida com muita responsabilidade, um enorme espírito de equipa e muita vontade de terminar as 24 horas sem problemas e lutar por um lugar no pódio!”.

As 24 Horas de Le Mans podem ser acompanhadas no Eurosport a partir do dia 7 de junho, que transmite os treinos livres, qualificação, hyperpole, ‘warm-up’ e corrida.