24 Horas Le Mans: António Félix da Costa continua líder nos LMP2 e Henrique Chaves nos GTE-Am | AutoSport

Com menos de cinco horas para o final da edição 90 das 24 Horas de Le Mans e depois do primeiro período de Safety Car em pista, António Félix da Costa mantém a liderança na classe LMP2 aos comandos do Oreca #38 da JOTA, mas perdeu algum terreno por causa dessa situação. O piloto português assumiu o primeiro lugar no início da corrida e, juntamente com os seus companheiros de equipa Will Stevens e Roberto Gonzalez, manteve os adversários longe e consegue entrar na fase final da prova com a liderança intacta e com mais de minuto e meio de vantagem para o Oreca #9 da Prema.

Ainda nos LMP2, a tripulação do Oreca #22 da United Autosports (Filipe Albuquerque, Will Owen e Phil Hanson) conseguiram uma excelente recuperação durante a noite – recordamos que ficaram com o carro na gravilha nos primeiros 200 metros da prova francesa e perderam 3 voltas para o líder – e são os nonos classificados. No final da 18ª hora eram décimos, mas com a desistência do Oreca #31 da WRT (Robin Frijns/Sean Gelael/René Rast) – que foram os responsáveis pelo incidente na partida – subiram mais uma posição.

O #45 da Algarve Pro Racing (Steven Thomas/James Allen/Rene Binder) continua a liderar a categoria Pro-Am. Estão uma volta à frente do #3 da DKR Engineering, enquanto o #47 é o 22º classificado depois de também ter tido problemas na volta inicial da corrida.

A tripulação do Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport, com Henrique Chaves atualmente aos comandos, fez também uma fabulosa recuperação, mesmo passando por momentos difíceis durante a noite. Marco Sorensen arrancou ontem da 19ª posição entre os carros da classe GTE-Am e agora ocupam o primeiro lugar, com o Porsche #79 da Weathertech Racing na perseguição. Estão claramente na discussão da vitória.